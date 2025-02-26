"Железный купол" Трампа превратился в золотой: зачем поменяли название новой системы ПРО

Ходят слухи, что новая формулировка призвана подчеркнуть отличие американской ПРО от аналогичной израильской системы. Однако журналисты полагают, что "Золотой купол" связан с личным брендом президента Трампа.

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Пентагон изменил название американской программы по созданию масштабной системы противоракетной обороны (ПРО). Ранее она называлась "Железный купол для Америки" (Iron Dome for America), теперь она официально именуется "Золотой купол для Америки" (Golden Dome for America). Соответствующий запрос на участие в проекте был опубликован Агентством по противоракетной обороне США (MDA).

Комментируя новость обозреватели The War Zone отметили, что официальные причины смены названия пока не раскрываются. Однако наблюдатели полагают, что новая формулировка призвана подчеркнуть отличие американской ПРО от израильской системы "Железный купол" (Iron Dome), разработанной совместно компаниями Raytheon и Rafael. Эта израильская система предназначена для перехвата ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, в то время как американская инициатива включает значительно более масштабные задачи.

Кроме того, название "Золотой купол" может быть связано с тем, что золотой цвет традиционно ассоциируется с личным брендом президента Дональда Трампа. Причем в ходе слушаний в Сенате США сенатор Майк Раундс упомянул оба названия, указав, что термин "Золотой купол" уже активно используется.

Ключевые компоненты программы ПРО

Программа "Золотой купол" основана на ранее утвержденном плане Трампа по созданию противоракетного щита нового поколения, который был формализован в его исполнительном указе от 27 января 2025 года. Основные направления инициативы включают:

Защиту США от баллистических, гиперзвуковых и современных крылатых ракет.

Развертывание слоя космических датчиков для отслеживания угроз.

Создание спутниковых перехватчиков для уничтожения ракет на активном участке траектории.

Развитие систем поражения ракет до их запуска.

Интеграцию некинетических (например, кибернетических и энергетических) средств борьбы с воздушными угрозами.

Также сообщается, что американское Агентство по ПРО объявило срочный запрос к промышленным компаниям с целью ускорения разработки ключевых технологий. В частности, MDA интересуют "инновационные технологии, архитектуры и концепции" для быстрого создания гиперзвуковой обороны, а также механизмы, позволяющие ускорить процесс закупок и устранить возможные бюрократические барьеры.

Ранее сообщалось, что американская система ПРО "Железный купол" предусматривает размещение в космосе перехватчиков с лазерным оружием, что больше напоминает программу Рональда Рейгана "Звездные войны", чем копирование ПВО Израиля.