"Звездные войны 2.0": Трамп хочет сбивать ядерные ракеты лазерами из космоса, — СМИ

Американский президент Дональд Трамп поставил задачу разработать новую систему ПРО, основанную на идее Рональда Рейгана. Однако аналитики сомневаются в реалистичности этой идеи.

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Президент США Дональд Трамп дал 60 дней министру обороны Питу Хегсету на представление плана развертывания новейшей американской системы противоракетной обороны "Железный купол". Однако, как пишет Financial Times, данная система предусматривает размещение в космосе перехватчиков с лазерным оружием, что больше напоминает программу Рональда Рейгана "Звездные войны", чем копирование ПВО Израиля.

Кроме того, Трамп требует разработать системы "предупредительного поражения", то есть способности избавляться от угрозы превентивно, еще до запуска ракет, таким образом "устранять не только стрелу, но и лучника". В случае, если лазеры по какой-то причине выйдут из строя, предполагается также создание дополнительных перехватчиков, на меньшей высоте.

По мнению экспертов, предлагаемая Трампом система чрезвычайно дорогая и технически сложная. Тем более, что создание непроницаемого космического противоракетного щита практически с существующими технологиями невозможно.

Для обнаружения, перехвата и уничтожения ядерных баллистических ракет на так называемой фазе разгона, за три-пять минут до выхода на орбиту, потребуются лазерные лучи, способные поразить цель на расстоянии сотен километров, отметил ведущий эксперт по ракетам в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако. И сегодня, подчеркнул он, такой технологии не существует.

По словам эксперта по ракетам в исследовательском центре Oslo Nuclear Project Фабиана Хоффмана, для питания спутников с лазерами понадобятся мини-ядерные реакторы или, возможно, усовершенствованная система солнечных панелей.

"Это не невозможно, но потребует серьезных исследовательских и инвестиционных усилий, которые невозможно будет завершить в краткосрочной перспективе", — добавил Хоффман.

Эксперты считают, что разработка программы "Звездные войны 2.0" обойдется в сотни миллиардов долларов. Кроме того, данная инициатива может побудить Китай и Россию принять контрмеры. При этом у США уже есть программа противоракетной обороны наземного базирования стоимостью 60 миллиардов долларов. Она состоит из 44 перехватчиков, развернутых на Аляске и Калифорнии.

Напомним, 19 января, выступая на митинге перед инаугурацией, Дональд Трамп анонсировал планы по строительству "Железного купола", полностью основанного на американских технологиях. Новая система, как ожидается, будет лишена недостатков израильской версии, такой как ограниченная защита от ракет средней и большой дальности.

Тем временем на вооружении Израиля появится система лазерного оружия Iron Beam High Energy Laser Weapon System мощностью 100 кВт. Каждый перехват с использованием "Железного луча" оценивается в 1000 долларов, а перехват целей ракетами Tamir, которыми комплектуется "Железный купол", стоит 40-50 тыс. долларов.