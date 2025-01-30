"Зоряні війни 2.0": Трамп хоче збивати ядерні ракети лазерами з космосу, — ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп поставив завдання розробити нову систему ПРО, засновану на ідеї Рональда Рейгана. Однак аналітики сумніваються в реалістичності цієї ідеї.

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Президент США Дональд Трамп дав 60 днів міністру оборони Піту Гегсету на представлення плану розгортання новітньої американської системи протиракетної оборони "Залізний купол". Однак, як пише Financial Times, ця система передбачає розміщення в космосі перехоплювачів із лазерною зброєю, що більше нагадує програму Рональда Рейгана "Зоряні війни", ніж копіювання ППО Ізраїлю.

Крім того, Трамп вимагає розробити системи "попереджувального ураження", тобто здатності позбуватися загрози превентивно, ще до запуску ракет, у такий спосіб "усувати не тільки стрілу, а й лучника". У разі, якщо лазери з якоїсь причини вийдуть з ладу, передбачається також створення додаткових перехоплювачів, на меншій висоті.

На думку експертів, пропонована Трампом система надзвичайно дорога і технічно складна. Тим паче, що створення непроникного космічного протиракетного щита практично з наявними технологіями неможливе.

Для виявлення, перехоплення і знищення ядерних балістичних ракет на так званій фазі розгону, за три-п'ять хвилин до виходу на орбіту, знадобляться лазерні промені, здатні вразити ціль на відстані сотень кілометрів, зазначив провідний експерт із ракет у вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Том Карако. І сьогодні, підкреслив він, такої технології не існує.

За словами експерта з ракет у дослідницькому центрі Oslo Nuclear Project Фабіана Хоффмана, для живлення супутників з лазерами знадобляться міні-ядерні реактори або, можливо, вдосконалена система сонячних панелей.

"Це не неможливо, але потребуватиме серйозних дослідницьких та інвестиційних зусиль, які неможливо буде завершити в короткостроковій перспективі", — додав Хоффман.

Експерти вважають, що розробка програми "Зоряні війни 2.0" обійдеться в сотні мільярдів доларів. Крім того, ця ініціатива може спонукати Китай і Росію вжити контрзаходів. При цьому у США вже є програма протиракетної оборони наземного базування вартістю 60 мільярдів доларів. Вона складається з 44 перехоплювачів, розгорнутих на Алясці та Каліфорнії.

Нагадаємо, 19 січня, виступаючи на мітингу перед інавгурацією, Дональд Трамп анонсував плани з будівництва "Залізного купола", повністю заснованого на американських технологіях. Нова система, як очікується, буде позбавлена недоліків ізраїльської версії, такої як обмежений захист від ракет середньої і великої дальності.

Тим часом на озброєнні Ізраїлю з'явиться система лазерної зброї Iron Beam High Energy Laser Weapon System потужністю 100 кВт. Кожне перехоплення з використанням "Залізного променя" оцінюється в 1000 доларів, а перехоплення цілей ракетами Tamir, якими комплектується "Залізний купол", коштує 40-50 тис. доларів.