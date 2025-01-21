Амбітна ПРО від Трампа: у США створять американський аналог "Залізного купола"

Передбачається, що американський "Залізний купол" покликаний усунути недоліки ізраїльської версії, а саме, обмежений захист від ракет середньої й великої дальності. Значною мірою цьому посприяють комплекси THAAD і система Aegis.

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Дональд Трамп, виступаючи 19 січня на мітингу перед своєю інавгурацією, зробив заяву, яка може вплинути на розвиток системи оборони США. Новий президент анонсував плани з будівництва "Залізного купола", повністю заснованого на американських технологіях. Про те, який вигляд матиме американська система протиракетної оборони (ПРО) розповіли оглядачі Army Recognition.

Трамп підкреслив, що цей проєкт, натхненний ізраїльською системою протиракетної оборони, стане важливим кроком у підвищенні безпеки країни. І хоча можливість створення системи, відмінної від ізраїльської "Залізного купола", не виключено, ця пропозиція відповідає меті підвищення технологічної самостійності та стимулювання інновацій в оборонній промисловості США.

Основні цілі проєкту

Пропозиція орієнтована на створення потужної системи захисту від широкого спектра загроз, включно з гіперзвуковою зброєю, сучасними безпілотниками та балістичними ракетами. Новий "Залізний купол" покликаний усунути недоліки ізраїльської версії, як-от обмежений захист від ракет середньої та великої дальності, зазначають аналітики.

Система має інтегруватися з уже наявними американськими платформами, такими як Patriot, THAAD і Aegis, що створить багаторівневий захист. Важливою частиною стане використання передових технологій, включно з лазерними системами і радарами нового покоління, такими як Sentinel A4.

Принцип роботи РЛС Sentinel A4 Фото: Відкриті джерела

На практиці Ізраїльська система "Залізний купол" (Iron Dome) продемонструвала високу ефективність проти загроз малої дальності. Вона використовує радари EL/M-2084 і ракети-перехоплювачі "Тамір", здатні в реальному часі визначати траєкторії загроз і вражати їх. Рівень перехоплення перевищує 90%, що зробило систему важливим компонентом захисту Ізраїлю в умовах конфлікту.

Однак, попри успішність, "Залізний купол" має обмеження. Його ефективність знижується при загрозах середньої та великої дальності або при атаках гіперзвуковою зброєю. Саме ці аспекти і планується поліпшити в американській версії.

Порівняння з наявними системами США

Patriot PAC-3 MSE : Ракети цієї системи здатні перехоплювати балістичні та крилаті ракети, а також низькоорбітальні супутники. Їхня дальність сягає 35 км, а висота перехоплення — 15 км.

: Ракети цієї системи здатні перехоплювати балістичні та крилаті ракети, а також низькоорбітальні супутники. Їхня дальність сягає 35 км, а висота перехоплення — 15 км. THAAD : Забезпечує захист на великих висотах і за межами атмосфери, перехоплюючи балістичні ракети на завершальній стадії їхнього польоту. Дальність виявлення радарів — до 1000 км.

: Забезпечує захист на великих висотах і за межами атмосфери, перехоплюючи балістичні ракети на завершальній стадії їхнього польоту. Дальність виявлення радарів — до 1000 км. Aegis: Основна система есмінців ВМС США, оснащена ракетами SM-3 і SM-6, які здатні перехоплювати як літаки, так і міжконтинентальні балістичні ракети.

Ці системи вже зараз створюють потужну оборонну мережу, проте їхня інтеграція з новою системою може значно підвищити ефективність захисту.

Дальність перехоплення системи THAAD на прикладі розгортання в Південній Кореї

Геополітичний контекст

Оглядачі пишуть, що створення нового "Залізного купола" збігається з наростаючими загрозами з боку таких країн, як Китай, Росія і Північна Корея. Ці держави активно розвивають технології гіперзвукових і балістичних ракет, що вимагає адекватної відповіді від США.

"Вирішуючи ці стратегічні завдання, "Залізний купол" США зможе забезпечити життєво важливу перевагу в обороні й одночасно зміцнити альянси з ключовими партнерами, які поділяють схожі інтереси у сфері безпеки", — підсумували експерти.

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