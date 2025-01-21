Амбициозная ПРО от Трампа: в США создадут американский аналог "Железного купола"

Предполагается, что американский "Железный купол" призван устранить недостатки израильской версии, а именно, ограниченная защита от ракет средней и большой дальности. В значительной мере этому поспособствуют комплексы THAAD и система Aegis.

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Дональд Трамп, выступая 19 января на митинге перед своей инаугурацией, сделал заявление, которое может повлиять на развитие системы обороны США. Новый президент анонсировал планы по строительству "Железного купола", полностью основанного на американских технологиях. О том, как будет выглядеть американская система противоракетной обороны (ПРО) рассказали обозреватели Army Recognition.

Трамп подчеркнул, что данный проект, вдохновленный израильской системой противоракетной обороны, станет важным шагом в повышении безопасности страны. И хотя возможность создания системы, отличной от израильской "Железного купола", не исключается, это предложение соответствует цели повышения технологической самостоятельности и стимулирования инноваций в оборонной промышленности США.

Основные цели проекта

Предложение ориентировано на создание мощной системы защиты от широкого спектра угроз, включая гиперзвуковое оружие, современные беспилотники и баллистические ракеты. Новый "Железный купол" призван устранить недостатки израильской версии, такой как ограниченная защита от ракет средней и большой дальности, отмечают аналитики.

Система должна интегрироваться с уже существующими американскими платформами, такими как Patriot, THAAD и Aegis, что создаст многоуровневую защиту. Важной частью станет использование передовых технологий, включая лазерные системы и радары нового поколения, такие как Sentinel A4.

Принцип работы РЛС Sentinel A4 Фото: Открытые источники

На практике Израильская система "Железный купол" (Iron Dome) продемонстрировала высокую эффективность против угроз малой дальности. Она использует радары EL/M-2084 и ракеты-перехватчики "Тамир", способные в реальном времени определять траектории угроз и поражать их. Уровень перехвата превышает 90%, что сделало систему важным компонентом защиты Израиля в условиях конфликта.

Однако, несмотря на успешность, "Железный купол" имеет ограничения. Его эффективность снижается при угрозах средней и большой дальности или при атаках гиперзвуковым оружием. Именно эти аспекты и планируется улучшить в американской версии.

Сравнение с существующими системами США

Patriot PAC-3 MSE : Ракеты этой системы способны перехватывать баллистические и крылатые ракеты, а также низкоорбитальные спутники. Их дальность достигает 35 км, а высота перехвата — 15 км.

: Ракеты этой системы способны перехватывать баллистические и крылатые ракеты, а также низкоорбитальные спутники. Их дальность достигает 35 км, а высота перехвата — 15 км. THAAD : Обеспечивает защиту на больших высотах и за пределами атмосферы, перехватывая баллистические ракеты на завершающей стадии их полета. Дальность обнаружения радаров — до 1000 км.

: Обеспечивает защиту на больших высотах и за пределами атмосферы, перехватывая баллистические ракеты на завершающей стадии их полета. Дальность обнаружения радаров — до 1000 км. Aegis: Основная система эсминцев ВМС США, оснащенная ракетами SM-3 и SM-6, которые способны перехватывать как самолеты, так и межконтинентальные баллистические ракеты.

Эти системы уже сейчас создают мощную оборонительную сеть, однако их интеграция с новой системой может значительно повысить эффективность защиты.

Дальность перехвата системы THAAD на примере развертывания в Южной Корее

Геополитический контекст

Обозреватели пишут, что создание нового "Железного купола" совпадает с нарастающими угрозами со стороны таких стран, как Китай, Россия и Северная Корея. Эти государства активно развивают технологии гиперзвуковых и баллистических ракет, что требует адекватного ответа от США.

"Решая эти стратегические задачи, "Железный купол" США сможет обеспечить жизненно важное преимущество в обороне и одновременно укрепить альянсы с ключевыми партнерами, которые разделяют схожие интересы в сфере безопасности", — подытожили эксперты.

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