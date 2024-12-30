В Израиле впервые применили в бою систему ПРО THAAD: что известно об операции (видео)

Батарея THAAD стала важным дополнением к существующей многоуровневой системе противоракетной обороны Израиля, включающей комплексы David's Sling и Arrow 2. Развертывание системы позволило задействовать ее против угроз, исходящих со стороны йеменских хуситов.

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Американская противоракетная система Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) впервые была использована в боевых условиях на территории Израиля. Запуск перехватчика произошел 28 декабря для уничтожения приближающейся баллистической ракеты средней дальности, выпущенной йеменскими повстанцами. Об этом сообщил американский военный чиновник изданию The War Zone.

Кадры первого боевого применения перехватчика комплекса THAAD были опубликованы в соцсетях. По словам обозревателей, на момент публикации остается неясным, использовался ли американский или израильский перехватчик для уничтожения цели.

Исторический запуск и значение THAAD в Израиле

Это первый случай боевого применения системы THAAD, развернутой в Израиле в октябре 2023 года. Она была переброшена вместе с примерно 100 военнослужащими армии США для усиления обороноспособности страны перед потенциальным ответным ударом со стороны Ирана. Хотя ожидаемая реакция Ирана так и не последовала, система оставалась на боевом дежурстве, что позволило ее задействовать против угроз, исходящих из Йемена.

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Аналитики пишут, что батарея THAAD стала важным дополнением к существующей многоуровневой системе противоракетной обороны Израиля, включающей комплексы David's Sling (Праща Давида") и Arrow 2 (Стрела-2). Основная задача данного комплекса противоракетной обороны (ПРО) — перехват баллистических ракет на терминальной фазе их полета, который обеспечивает дополнительную защиту от угроз, нацеленных на ключевые объекты страны.

Батарея, находящаяся в Израиле, действует совместно с другими элементами американской и израильской ПРО. Например, уже с 2012 года в Негеве действует американский радар AN/TPY-2, который усиливает оборонные возможности региона.

Кроме того, у Израиля есть надежные возможности перехвата на среднем участке полета ракеты в виде системы Arrow 3, а корабли ВМС США, оснащенные перехватчиками SM-3, также могут обеспечить эту возможность.

Глобальная роль THAAD

Хотя перехват в Израиле стал первым случаем боевого применения THAAD американской армией, система ранее использовалась Объединенными Арабскими Эмиратами для уничтожения баллистической ракеты хуситов в 2022 году. Этот инцидент подтвердил высокую эффективность THAAD против сложных ракетных угроз.

Семь батарей THAAD, состоящих на вооружении армии США, активно участвуют в глобальных развертываниях. Помимо Израиля, батареи размещены на Гуаме и в Южной Корее, усиливая оборону союзников США в стратегически важных регионах.

Ранее Фокус выяснял, насколько эффективна может быть система THAAD в потенциальном противостоянии российской ракете "Орешник". По мнению экспертов, данный комплекс как раз и предназначен для борьбы с баллистическими целями, летящими на высоких скоростях, однако возникает вопрос о способности российской ракеты к маневрированию.