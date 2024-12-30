В Ізраїлі вперше застосували в бою систему ПРО THAAD: що відомо про операцію (відео)

Батарея THAAD стала важливим доповненням до наявної багаторівневої системи протиракетної оборони Ізраїлю, що включає комплекси David's Sling і Arrow 2. Розгортання системи дало змогу залучити її проти загроз, які надходять із боку єменських хуситів.

Related video

Американська протиракетна система Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) вперше була використана в бойових умовах на території Ізраїлю. Запуск перехоплювача стався 28 грудня для знищення наближення балістичної ракети середньої дальності, випущеної єменськими повстанцями. Про це повідомив американський військовий чиновник виданню The War Zone.

Кадри першого бойового застосування перехоплювача комплексу THAAD були опубліковані в соцмережах. За словами оглядачів, на момент публікації залишається незрозумілим, чи використовувався американський або ізраїльський перехоплювач для знищення цілі.

Історичний запуск і значення THAAD в Ізраїлі

Це перший випадок бойового застосування системи THAAD, розгорнутої в Ізраїлі в жовтні 2023 року. Її перекинули разом із приблизно 100 військовослужбовцями армії США для посилення обороноздатності країни перед потенційним ударом у відповідь із боку Ірану. Хоча очікуваної реакції Ірану так і не було, система залишалася на бойовому чергуванні, що дало змогу її залучити проти загроз, які походять із Ємену.

Важливо

Бліцкриг або затяжна війна: чи зможе Ізраїль перемогти на два фронти

Аналітики пишуть, що батарея THAAD стала важливим доповненням до наявної багаторівневої системи протиракетної оборони Ізраїлю, до складу якої входять комплекси David's Sling ("Праща Давида") і Arrow 2 (Стріла-2). Основне завдання цього комплексу протиракетної оборони (ПРО) — перехоплення балістичних ракет на термінальній фазі їхнього польоту, що забезпечує додатковий захист від загроз, націлених на ключові об'єкти країни.

Батарея, що знаходиться в Ізраїлі, діє спільно з іншими елементами американської та ізраїльської ПРО. Наприклад, уже з 2012 року в Негеві діє американський радар AN/TPY-2, який посилює оборонні можливості регіону.

Крім того, в Ізраїлю є надійні можливості перехоплення на середній ділянці польоту ракети у вигляді системи Arrow 3, а кораблі ВМС США, оснащені перехоплювачами SM-3, також можуть забезпечити цю можливість.

Глобальна роль THAAD

Хоча перехоплення в Ізраїлі стало першим випадком бойового застосування THAAD американською армією, систему раніше використовували Об'єднані Арабські Емірати для знищення балістичної ракети хуситів 2022 року. Цей інцидент підтвердив високу ефективність THAAD проти складних ракетних загроз.

Сім батарей THAAD, що перебувають на озброєнні армії США, беруть активну участь у глобальних розгортаннях. Крім Ізраїлю, батареї розміщені на Гуамі та в Південній Кореї, посилюючи оборону союзників США в стратегічно важливих регіонах.

Раніше Фокус з'ясовував, наскільки ефективною може бути система THAAD у потенційному протистоянні російській ракеті "Ліщина". На думку експертів, цей комплекс якраз і призначений для боротьби з балістичними цілями, що летять на високих швидкостях, однак виникає питання про здатність російської ракети до маневрування.