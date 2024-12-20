"Технологическая дуэль" Путина: способна ли система THAAD перехватить "Орешник", — эксперты

Система противоракетной обороны THAAD как раз и предназначена для борьбы с баллистическими целями, летящими на высоких скоростях. Однако возникает вопрос о способности российской ракеты к маневрированию.

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Президент Владимир Путин 19 декабря заявил, что Россия готова провести технологическую дуэль XXI века. По его словам, новейшая ракета "Орешник" способна поставить под сомнение эффективность современных систем противоракетной обороны, таких как THAAD, развертываемых США и НАТО. В связи с этим военные эксперты решили выяснить, сможет ли передовая система ПРО THAAD противостоять новейшей российской ракете и в чем заключаются сложности теоретического перехвата "Орешника".

Эксперты пишут, что Путин по-прежнему уверен в возможностях своего нового оружия, поэтому предложил продемонстрировать его возможности в условиях открытого эксперимента. Однако его эффективность против современных систем ПВО, таких как THAAD или Patriot, вызывает сомнения. Это ставит под вопрос будущее этих технологических столкновений, которые могут изменить динамику глобальной безопасности и привести к новым стратегическим расчетам всех вовлеченных сторон.

Для понимания возможного исхода противостояния между "Орешником" и THAAD важно рассмотреть особенности обеих систем, их технические возможности и потенциальные ограничения.

Ракета "Орешник": заявленные возможности

"Орешник" представляет собою новое поколение российских ракет, якобы обладающих уникальными характеристиками. Оружие классифицируется как баллистическая ракета средней дальности, что подтверждается гиперзвуковой скоростью боевых блоков на заключительных этапах полета — 6-7 Махов. Между тем подобные скорости достигаются всеми баллистическими ракетами средней и межконтинентальной дальности после отделения боевых блоков.

Вероятно, "Орешник" имеет две ступени, что типично для баллистических ракет средней дальности. Первая ступень обеспечивает необходимую высоту и скорость для разделения боевых блоков. А третья ступень не используется, так как это увеличило бы стоимость и сложность системы.

Заявленные базовые ТТХ ракеты "Орешник"

Как правило, баллистические ракеты разрабатываются для возможности установки ядерного заряда, и отсутствие такого заряда делает использование подобных систем ограниченным. Поэтому применение ракеты в безъядерном варианте вызывает вопросы о целесообразности такой разработки.

Вместе с тем, в безъядерном варианте ракета может быть оснащена кассетными боеголовками с использованием разделяющихся ложных целей, что значительно усложняют работу противоракетных систем, таких как THAAD, которые используют кинетические перехватчики.

Эти заявленные характеристики делают ракету "Орешник" особенно опасной для систем ПРО, рассчитанных на перехват стандартных баллистических целей.

THAAD: передовая система ПРО

Система противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) предназначена для перехвата баллистических ракет, летящих на высоте до 150 км и на чрезвычайно высоких скоростях, часто превышающих 8000 км/ч, на конечном этапе их падения.

Комплекс оснащен мощным радаром AN/TPY-2, который способен обнаруживать ракеты на больших расстояниях, отслеживая их траекторию с высокой точностью. Это дает системе время для подготовки к перехвату.

Пуск ракеты комплекса THAAD

С большой вероятностью система THAAD без особых проблем справится с "Орешником" на ранних этапах полета, поэтому такой тип баллистических ракет, как правило, предназначен для запуска из глубины страны.

Однако ключевым вопросом остается способность российской ракеты к маневрированию. Традиционные протоколы наведения THAAD основаны на предположении, что приближающаяся ракета летит по предсказуемой баллистической траектории. Ракета, способная на внезапные, нестабильные маневры, может усложнить эту модель. Таким образом если "Орешник" способен к маневрированию и уклонению, то эффективность радиолокационного обнаружения THAAD будет снижена.

Эксперты приходят к выводу, что для эффективного противодействия новым угрозам, таким как ракетный комплекс "Орешник", Соединенным Штатам и их союзникам потребуется адаптация существующих технологий и разработка новых решений.

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Ракетная дуэль над Киевом: что стоит за угрозой Путина применить "Орешник"

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Россия якобы была вынуждена пойти на боевые испытания новейшей гиперзвуковой ударной системы "Орешник" в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей.