Ракетная дуэль над Киевом: что стоит за угрозой Путина применить "Орешник"

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Итоговая конференция Путина: Россия изменила формулу достижения величия

"Киев за три дня" и "один народ" — уже в прошлом. Теперь для того, чтобы стать третьим полюсом мира и иметь неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве, Путин считает, что нужно сделать две вещи: захватить часть Украины и напугать мир групповым ударом Орешника" (по словам Путина — заменитель ядерного удара) и новыми разработками ракет средней дальности. Собственно эта формула и является основой переговорной позиции Путина на начало 2025 года. И, что не менее важно, эта позиция донесена до Пекина. И Пекин пока не демонстрирует никакого несогласия (Пекин молчаливо поддерживает). Попробую взглянуть на это более детально.

"Орешник" стал новой любимой игрушкой Путина. Нет такого выступления российского фюрера, где бы он не рассказывал о технических характеристиках этой ракеты. Ему явно нравится об этом говорить, он точно изучил технические детали и наслаждается ими. В последнее время мы все меньше имеем дела с рацио и все больше с эмоциями или даже пограничными состояниями Путина. Следовательно, исходя из частоты упоминаний, углубленности в тему и наслаждение, с которым он о нем говорит, должны понимать: для него "Орешник" — это вундерваффе, которое может уничтожить (в его понимании) все ПВО и ПРО центрально-восточной Европы и Тихоокеанского региона. Причем в его мозгу наверняка существует картина, что он будет пугать мир тем, что делать это будут руками Беларуси и КНДР и других возможных прокси. Косвенным подтверждение этому является то, что он так много говорит, что групповой удар "Орешником" заменяет по силе ядерный удар. Не надо забывать, что российская концепция переговоров вообще сводится к тому, чтобы попытаться обменять Украину на то, что "он защитит" мир от безумия Кима и Лукашенко. Концепция так себе, но он пробует ее "продать". Важно обратить внимание на то, кто сделал это вундерваффе — подарок Путину. Ракета разработана структурами Московского института теплотехники, а главный конструктор — академик РАН Юрий Соломонов. Соломонов, кроме всего прочего — автор книги "Русь на колени не поставить..." (история России от Крещения Руси до царя Ивана ІІІ). А два года назад, когда происходили скандальные выборы главы академии наук, поддержал выдвиженца Ковальчуков Г. Красникова, хотя и заявлял, что с этим человеком не знаком. Поэтому, с большой долей вероятности, можем говорить о том, что Соломонов как минимум знаком с Ковальчуками (один — главный по историческим разговорам с Путиным, а другой отвечает за разработку всего чего угодно от старения). Что касается самого института, то его возглавляет Станислав Суворов, военный-ученый, который большинство своего творческого пути прошел в структурах, близких к "Роскосмосу". Сложно сказать, кто стоит за ним — руководитель "Роскосмоса" Борисов или может, на высшем уровне, руководитель "Ростеха" Чемезов. Однако, можем предположить, что перед Путиным есть набор персонажей, которые демонстрируют, что именно они — авторы такого "царского" подарка. Почему важно понимать, кто сделал подарок? Потому что это говорит нам о тех идеях, которые эти люди будут вносить в уши Путину относительно геополитических возможностей этого вундерваффе. И Ковальчуки, и Чемезов являются особенно проактивными ястребами. Логика Путина, кроме, конечно, психиатрической составляющей, которая является очень весомой, следующая. Он считает, что Запад должен испугаться его ракетной программы и вынужден будет садиться с ним за стол переговоров о разделе мира. Отдельно стоит обратить внимание на позицию США в этом контексте... Переговорная позиция США в контексте войны РФ и Украины сводится к трем базовым вещам: 1. Локализация войны. 2. Управляемая эскалация. 3. Сдерживание РФ. И эта формула в целом является консенсусом и для демократов, и для республиканцев и будет сохранена командой Трампа. При этом, новый президент США будет исходить из четырех следующих позиций: "Мир через силу"; Ограниченные гарантии безопасности; Стратегическая стабилизация; Оптимизация расходов. В этой формуле нет места для третьего полюса мира. И это главный триггер для Путина. Он понимает, что он не сможет сделать Россию третьим полюсом мира, но цепляется за свою новую формулу достижения величия. А рядом нет никого, кто мог бы что-то сказать ему. Что касается сценариев на следующий год, то январь-май станут временем для активных переговоров. Если до мая-июня не выйдем на какие-то переговорные позиции, резко возрастает вероятность того, что война продлится еще месяцы. Что касается договоренностей, то есть следующие варианты: заморозка (без подписанного договора); Минск-2 (с определенным договором); грузинский сценарий (мы де-факто признаем территории оккупированными и начинаем в той или иной форме диалог с РФ); финский сценарий (мы де-юре отказываемся от части территорий и начинаем диалог с РФ в какой-то форме).

И последнее. Дуэль между "Орешником" и американской ПВО — это типично русское мышление в стиле "царь-колокол" и "царь-пушка". Величина идиотизма прямо пропорциональна величине раздувания эго.

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