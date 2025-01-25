З перевагою в один голос: Піт Гегсет став новим міністром оборони США

Проти Піта Гегсета виступили всі демократи Сенату і навіть три республіканці. Вирішальним став голос Джей Ді Венса.

Related video

У п'ятницю, 24 січня, американські сенатори затвердили Піта Гегсета на посаду нового міністра оборони. І оскільки кандидатура, яку запропонував Дональд Трамп, від самого початку не отримала підтримки значної кількості сенаторів, вирішальним став голос віце-президента Джеймса Венса, повідомляє The New York Times.

Представники Демократичної партії розкритикували ветерана кампаній в Афганістані та Іраку, ведучого Fox News, за його недостатню кваліфікацію, назвавши його непридатним для управління армією і майже 850-мільярдним бюджетом Міністерства оборони США. Водночас троє республіканців приєдналися до демократів, які виступали проти призначення. Приміром Мітч Макконнелл вважає, що Гегсет під час слухань у Сенаті не зміг у деталях сформулювати стратегічне бачення відносин із Китаєм. Судячи з усього, вважає республіканець, Гегсет не взяв до уваги реальність, що Сполучені Штати зіштовхуються зі скоординованою агресією з боку супротивників, які прагнуть зруйнувати порядок, що лежить в основі американської безпеки й процвітання, і не зміг показати, що він готовий пройти це випробування.

Крім того, кандидатуру Гегсета вважали спірною через висунуті проти нього звинувачення у зґвалтуванні, що сталося в Каліфорнії у вересні 2017 року. Гегсет свою провину заперечує, проте зізнався, що заплатив 50 тисяч доларів жінці, уклавши з нею мирову угоду.

У результаті під час голосування голоси розділилися 50 на 50. Після цього віцепрезидент скористався своєю владою, щоб віддати свій вирішальний голос за Піта Гегсета, зробивши його новим главою Пентагону. Сам Гегсет заявив, що "привнесе дух воїна" в Міністерство оборони США.

Остаточний результат 51 проти 50 став другим випадком в історії з найменшим розривом під час затвердження посади міністра оборони з моменту її створення 1947 року. Майже всі останні міністри оборони пройшли через остаточні голосування. Наприклад, міністр оборони президента Джо Байдена Ллойд Остін був затверджений 93 голосами проти 2. Сенат проголосував 98 проти 1 за затвердження Джима Меттіса, першого главу Пентагону президента Трампа, і 90 проти 8 за його наступника Марка Еспера. Чак Гейгел, колишній сенатор-республіканець, здобув перемогу з невеликою перевагою у 2013 році, незважаючи на протидію 41 члена його власної партії через його скептичні погляди на війну в Іраку. А ось Джон Тауер, кандидат президента Джорджа Буша-старшого, зазнав поразки в голосуванні 47 проти 53 1989 року на тлі звинувачень у зловживанні алкоголем і розпусті.

Ставлення Хегсета до України

Після початку повномасштабного вторгнення Гегсет назвав Путіна "військовим злочинцем", якому сниться відновлення Радянського Союзу і захоплення Києва. Тому, вважав він, потрібно забезпечити Україну тим, що їй потрібно, швидше, ніж США це робить, звинувачуючи адміністрацію Байдена в повільності та нерішучості. Водночас Піт Хегсет критикує НАТО і не вважає, що після завоювання України Володимир Путін нападе на інші країни в Європі. На його думку, мотив очільника Кремля в цій війні звучить як "хочу своє лайно назад".

Нагадаємо, Фокус уже розбирався, чого очікувати світові й Україні від нового глави Пентагону.

Також ми писали, що означають численні татуювання нового глави Пентагону Піта Гегсета.