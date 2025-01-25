С перевесом в один голос: Пит Хегсет стал новым министром обороны США

Против Пита Хегсета выступили все демократы Сената и даже три республиканца. Решающим стал голос Джей Ди Венса.

Related video

В пятницу, 24 января, американские сенаторы утвердили Пита Хегсета на пост нового министра обороны. И поскольку кандидатура, которую предложил Дональд Трамп, изначально не получила поддержки значительного числа сенаторов, решающим стал голос вице-президента Джеймса Вэнса, сообщает The New York Times.

Представители Демократической партии раскритиковали ветерана кампаний в Афганистане и Ираке, ведущего Fox News за его недостаточную квалификацию, назвав его непригодным для управления армией и почти 850-миллиардным бюджетом Министерства обороны США. В то же время трое республиканцев присоединились к демократам, выступавшим против назначения. К примеру Митч Макконнелл считает, что Хегсет во время слушаний в Сенате не смог в деталях сформулировать стратегическое видение отношений с Китаем. Судя по всему, считает республиканец, Хегсет не принял во внимание реальность, что Соединенные Штаты сталкиваются с скоординированной агрессией со стороны противников, стремящихся разрушить порядок, лежащий в основе американской безопасности и процветания и не смог показать, что он готов проти это испытание.

Кроме того, кандидатура Хегсета считалась спорной из-за выдвинутых против него обвинений в изнасиловании, случившемся в Калифорнии в сентябре 2017 года. Хегсет свою вину отрицает, однако признался, что заплатил 50 тысяч долларов женщине, заключив с ней мировое соглашение.

В результате в ходе голосования голоса разделились 50 на 50. После этого вице-президент воспользовался своей властью, чтобы отдать свой решающий голос за Пита Хегсета, сделав его новым главой Пентагона. Сам Хегсет заявил, что "привнесет дух воина" в Министерство обороны США.

Окончательный результат 51 против 50 стал вторым случаем в истории с наименьшим разрывом при утверждении должности министра обороны с момента ее создания в 1947 году. Почти все последние министры обороны прошли через окончательные голосования. К примеру, министр обороны президента Джо Байдена Ллойд Остин был утвержден 93 голосами против 2. Сенат проголосовал 98 против 1 за утверждение Джима Мэттиса, первого главу Пентагона президента Трампа, и 90 против 8 за его преемника Марка Эспера. Чак Хейгел, бывший сенатор-республиканец, одержал победу с небольшим перевесом в 2013 году, несмотря на противодействие 41 члена его собственной партии из-за его скептических взглядов на войну в Ираке. А вот Джон Тауэр, кандидат президента Джорджа Буша-старшего, потерпел поражение в голосовании 47 против 53 в 1989 году на фоне обвинений в злоупотреблении алкоголем и распутстве.

Отношение Хегсета к Украине

После начала полномасштабного вторжения Хегсет назвал Путина "военным преступником", которому снится восстановление Советского Союза и захват Киева. Поэтому, считал он, нужно обеспечить Украину тем, что ей нужно, скорее, чем США это делает, обвиняя администрацию Байдена в медлительности и нерешительности. В то же время Пит Хегсет критикует НАТО и не считает, что после завоевания Украины Владимир Путин нападет на другие страны в Европе. По его мнению, мотив главы Кремля в этой войне звучит как "хочу свое дерьмо назад".

Напомним, Фокус уже разбирался, чего ожидать миру и Украине от нового главы Пентагона.

Также мы писали, что означают многочисленные татуировки нового главы Пентагона Пита Хегсета.