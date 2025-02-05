Система ПРО THAAD получит важное обновление: что известно о модернизации

Среди ключевых улучшений — совершенствование ракеты- перехватчика, расширенная интеграция с комплексами Patriot PAC-3MSE и оптимизация работы РЛС.

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Министерство обороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на сумму 2,8 миллиарда долларов для модернизации противоракетного комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) до нового стандарта TH 6.0. Как сообщает Defense Archives со ссылкой на Пентагон, обновление системы позволит расширить возможности перехвата и улучшить интеграцию с другими элементами противоракетной обороны.

По словам генерал-лейтенанта Хита Коллинза, директора Агентства противоракетной обороны, обновление до TH 6.0 обеспечит значительное расширение возможностей по сравнению с текущими конфигурациями. Ожидается, что новый стандарт обеспечит начальную способность противодействия маневрирующим угрозам, увеличит зону поражения и улучшит взаимодействие с системой Patriot PAC-3MSE. Среди ключевых улучшений:

Совершенствование перехватчика THAAD, повышающее вероятность успешного уничтожения целей.

Расширенная интеграция с Patriot PAC-3MSE, позволяющая повысить эффективность системы ПРО.

Улучшения в области кибербезопасности и программной защиты.

Оптимизация работы радара AN/TPY-2 THAAD, обеспечивающего целеуказание для Patriot и возможность дистанционного управления перехватчиками.

Изначально ввод в эксплуатацию стандарта TH 6.0 был запланирован на 2032 год, однако сроки ускорены до 2027 года.

Текущие этапы модернизации

В настоящее время Армия США совместно с Lockheed Martin проводит обновление семи батарей THAAD до стандарта TH 4.0. В 2023 году модернизация затронула батарею на Гуаме, а еще одна будет обновлена до конца 2025 года. Следующим этапом станет переход к TH 5.0, который начнется в 2026 году для продления срока службы системы и обеспечения ее боеготовности.

Ранее компания Lockheed Martin передала Армии США 900-й перехватчик THAAD. Комплекс использует кинетическую боеголовку, способную уничтожать баллистические ракеты прямым попаданием без применения осколочно-фугасного заряда, что значительно повышает эффективность системы.

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