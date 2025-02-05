Система ПРО THAAD отримає важливе оновлення: що відомо про модернізацію

Серед ключових поліпшень — вдосконалення ракети-перехоплювача, розширена інтеграція з комплексами Patriot PAC-3MSE та оптимізація роботи РЛС.

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Міністерство оборони США уклало контракт із компанією Lockheed Martin на суму 2,8 мільярда доларів для модернізації протиракетного комплексу THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) до нового стандарту TH 6.0. Як повідомляє Defense Archives з посиланням на Пентагон, оновлення системи дасть змогу розширити можливості перехоплення і поліпшити інтеграцію з іншими елементами протиракетної оборони.

За словами генерал-лейтенанта Гіта Коллінза, директора Агентства протиракетної оборони, оновлення до TH 6.0 забезпечить значне розширення можливостей порівняно з поточними конфігураціями. Очікується, що новий стандарт забезпечить початкову здатність протидії загрозам, що маневрують, збільшить зону ураження і поліпшить взаємодію з системою Patriot PAC-3MSE. Серед ключових поліпшень:

Удосконалення перехоплювача THAAD, що підвищує ймовірність успішного знищення цілей.

Розширена інтеграція з Patriot PAC-3MSE, що дає змогу підвищити ефективність системи ПРО.

Поліпшення в галузі кібербезпеки та програмного захисту.

Оптимізація роботи радара AN/TPY-2 THAAD, що забезпечує цілевказівку для Patriot і можливість дистанційного керування перехоплювачами.

Спочатку введення в експлуатацію стандарту TH 6.0 було заплановано на 2032 рік, проте терміни прискорено до 2027 року.

Поточні етапи модернізації

Наразі Армія США спільно з Lockheed Martin проводить оновлення семи батарей THAAD до стандарту TH 4.0. У 2023 році модернізація торкнулася батареї на Гуамі, а ще одна буде оновлена до кінця 2025 року. Наступним етапом стане перехід до TH 5.0, який розпочнеться 2026 року для продовження терміну служби системи та забезпечення її боєготовності.

Раніше компанія Lockheed Martin передала Армії США 900-й перехоплювач THAAD. Комплекс використовує кінетичну боєголовку, здатну знищувати балістичні ракети прямим попаданням без застосування осколково-фугасного заряду, що значно підвищує ефективність системи.

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