"Должны довести это до конца": в США объяснили, почему не будет пакетов помощи Украине (видео)

Украина не получит новых пакетов помощи от США, поскольку Белый дом пытается как можно быстрее закончить войну, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

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Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон выступил на Конференции консервативных политических сил (Conservative Political Action Conference, CPAC) и заявил, что новая администрация не планирует выделять Украине нового пакета военной помощи. О том, почему возникло такое решение, он объяснил во время трансляции на YouTube-канале конференции.

Джонсон ответил на вопрос ведущего, который интересовался, что будут делать США, если война не завершится в течение трех-шести месяцев или продлится и дольше. Чиновник заявил, что в Конгрессе не будет законопроекта о "финансировании войны в Украине".

"Слушай, у меня нет к этому аппетита", — подчеркнул Джонсон.

Спикер Палаты представителей продолжил ответ, объяснив, что американцы должны завершить российско-украинскую войну. О том, что есть такая потребность, должны понимать и европейцы, и украинцы, и россияне. По его словам, в РФ погибло 700 тыс. человек, Украина также "понесла большие потери". Кроме того, по мнению чиновника, именно президент США Дональд Трамп достигнет этой цели.

"Мы должны довести это до конца. Мы должны завершить этот конфликт. Президент Трамп абсолютно прав. Пришло время с этим покончить. Он является грубой силой, и я думаю, они должны это сделать [закончить войну]", — сказал он.

США и Украина — детали

Отметим, в феврале делегация США побывала в Эр-Рияде в Саудовской Аравии и встретилась с делегацией РФ. Американцы официально декларировали, что цель встречи — не так мирные переговоры, как попытка восстановить отношения с Кремлем.

Тем временем Украину посетил министр финансов США, который встретился с президентом Владимиром Зеленским. Американский чиновник привез соглашение о минералах, согласно которому украинцы должны передать американским корпорациям месторождения полезных ископаемых. Западные издания сообщили, что Зеленский отказался от сделки, хотя министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что переговоры продолжаются.

Напоминаем, 20 февраля народный депутат Юрий Костенко заявил, что США прекратили отгружать Украине оружие. 21 февраля издание Axioc сообщило, что Украине готовят другое, улучшенное, соглашение: впоследствии в медиа написали, что теперь речь идет не только о месторождениях, а об атомных станциях и других инфраструктурных объектах.