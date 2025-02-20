В Раде заявили об остановке продажи американского оружия Украине: что известно (видео)

США, по словам представителя оборонного комитета Рады Романа Костенко, по неизвестным причинам приостановили продажу оружия Киеву. В то же время подтверждения данной информации пока нет.

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Соединенные Штаты Америки остановили продажу оружия Украине. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Депутат отметил, что, по его информации, остановились поставки американского оружия, которое шло в Украину для продажи.

"И даже те фирмы, которые готовы были уже завтра сюда это передавать, сейчас ждут, потому что нет решения", — отметил народный избранник.

О причинах данного решения пока неизвестно.

"И все ждут, будет ли это решение, чтобы хотя бы за деньги поставить сюда оружие", – добавил Роман Костенко.

В то же время, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни главнокомандующий Александр Сырский, ни министр обороны Рустем Умеров информацию о прекращении продажи оружия американской стороной не подтверждали.

Напомним, 18 февраля президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции раскритиковал президента Украины и заявил, что Владимир Зеленский имеет поддержку лишь 4% граждан.

На следующий день, 19 февраля, Владимир Зеленский отреагировал на заявления Дональда Трампа о низких рейтингах. По его словам, такие цифры "идут от России".

Источники в окружении Дональда Трампа говорят, что возмущение американского президента дошло до апогея после того, как ему передали последние высказывания Зеленского. Он отреагировал на них бурно, и по дороге в гольф-клуб лично написал гневный пост в соцсети.

Кроме того, как стало известно, Соединенные Штаты отказываются присоединиться к проекту резолюции ООН, посвященной третьей годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины, в которой осуждается российская агрессия. Этот документ поддержали 50 стран, но не США.