Написал пост по дороге в гольф-клуб: что спровоцировало резкую критику Зеленского Трампом

Источники в окружении Трампа говорят, что возмущение президента нарастало до среды и дошло до апогея, когда ему передали последние высказывания Зеленского.

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Дональд Трамп написал свой пост в соцсети с критикой президента Украины Владимира Зеленского по дороге в гольф-клуб. Своим помощникам он заявил, что будет писать публикацию лично и выложит в ней все, что у него накопилось. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Как пишет издание, публичной атаке президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского предшествовало нарастающее чувство разочарования в Белом доме, а сам американский президент, якобы, и до этого скептически относился к президенту Украины. В частности, из-за эпизода с импичментом

Помощники Трампа внимательно следили за публичными заявлениями Зеленского, в частности, с критикой в адрес США и участие Соединенных Штатов — в пеоемовинах с РФ в Саудовской Аравии на этой неделе.

Как говорят источники в окружении Трампа, возмущение президента нарастало до среды и дошло до апогея, когда ему донесли, что Зеленский высказался, что Трамп "стал жертвой дезинформации".

После этого Дональд Трамп сказал своим помощникам, что ответит Зеленскому публично и вылил свои возмущения в публикации в Truth Social. Он разместил сообщение по дороге в свой гольф-клуб в Майами, а затем повторил все написанное устно на вечерней инвестиционной конференции в Майами, организованной суверенным фондом Саудовской Аравии.

"Это разочарование. Существует сильное и законное ощущение, что эта жестокая война должна прекратиться, и что этот путь сужается из-за публичных заявлений Зеленского", — сказал чиновник Белого дома в интервью CNN.

Издание подчеркивает, что высказывания Трампа очень похожи на риторику России и многие из союзников Трампа сказали, что Зеленский должен был предвидеть его гнев.

Объясняя резкие публичные заявления Трампа, представители Белого дома настаивают на том, что его первоочередной — фактически единственной — целью является прекращение войны в Украине.

Напомним, что после нападок президента США на президента Украины Владимира Зеленского, на его защиту стали европейские лидеры. В частности, и бывший соратник Дональда Трампа Майк Пенс.

20 февраля конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, который также был комиссаром ОБСЕ, заявил, что у США достаточно голосов, чтобы заблокировать несправедливые решения Дональда Трампа относительно войны в Украине и президента РФ Владимира Путина.