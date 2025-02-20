В Конгрессе США хотят блокировать решение Трампа в отношении Путина и Украины

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что никто не может навязывать Украине поражение, и они будут бороться за привлечение россиян к ответственности.

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Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, который также был комиссаром ОБСЕ, заявил, что в США достаточно голосов, чтобы заблокировать несправедливые решения Дональда Трампа по поводу войны в Украине и президента РФ Владимира Путина. Об этом конгрессмен написал на Х.

Конгрессмен отметил, что никто не может навязывать Украине поражение, и они будут бороться за это.

"Президенту Владимиру Зеленскому не должно быть навязано какое-либо соглашение какой-либо внешней страной, которое не гарантирует безопасность и суверенитет украинского народа, народа, который избрал его более чем 73% голосов избирателей на выборах, которые были признаны свободными и справедливыми Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где я был комиссаром и назначенцем Конгресса. Россия никогда не проводила таких выборов", — отметил Фицпатрик.

Конгрессмен Брайан Фицпатрик и президент Владимир Зеленский Фото: Rep. Brian Fitzpatrick/X

Он заявил, что существует определенное число членов Конгресса Соединенных Штатов, от обеих партий и в обеих палатах, которые готовы, желают и способны сделать все возможное, чтобы не допустить вознаграждения "коммунистического диктатора Владимира Путина за его незаконное вторжение, изнасилование, похищение, пытки и убийство украинского народа, включая женщин и детей".

"Мы будем использовать все рычаги и каждый голос, имеющиеся в нашем распоряжении, независимо от личных или политических последствий. Этот вопрос настолько чувствителен к времени и настолько экзистенциален. Это определяет наследие", — сообщил конгрессмен. .

Он также сообщил, что все хотят положить конец российскому вторжению. Но, чтобы мирное соглашение было справедливым и прочным, оно должно быть заключено таким образом, чтобы российские захватчики были привлечены к ответственности, чтобы защитить достоинство украинских жертв и обеспечить справедливое и равноправное распределение расходов между всеми европейскими странами.

"Поступить иначе означало бы поощрять будущие вторжения и увековечивать будущие страдания и кровопролитие. Речь идет о мире через силу. Речь идет о патриотическом здравом смысле. А патриотический здравый смысл — это то, за что Америка всегда должна выступать", — резюмировал Фицпатрик.

Напомним, после нападок президента США на президента Украины Владимира Зеленского, в его защиту выступили как европейские лидеры, так и некоторые американские политики. Среди них был и бывший соратник Дональда Трампа Майк Пенс.