У Конгресі США хочуть блокувати рішення Трампа щодо Путіна та України

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік заявив, що ніхто не може нав'язувати Україні поразку, і вони боротимуться за притягнення росіян до відповідальності.

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Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, який також був комісаром ОБСЄ, заявив, що у США достатньо голосів, щоб заблокувати несправедливі рішення Дональда Трампа щодо війни в Україні та президента РФ Володимира Путіна. Про це конгресмен написав на Х.

Конгресмен зазначив, що ніхто не може нав'язувати Україні поразку, і вони боротимуться за це.

"Президенту Володимиру Зеленському не має бути нав'язана будь-яка угода будь-якою зовнішньою країною, що не гарантує безпеку та суверенітет українського народу, народу, який обрав його більш ніж 73% голосів виборців на виборах, що були визнані вільними та справедливими Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), де я був комісаром і призначенцем Конгресу. Росія ніколи не проводила таких виборів", — зазначив Фіцпатрік.

Конгресмен Браян Фіцпатрік і президент Володимир Зеленський Фото: Rep. Brian Fitzpatrick/X

Він заявив, що існує певна кількість членів Конгресу Сполучених Штатів, від обох партій і в обох палатах, які готові, бажають і здатні зробити все можливе, щоб не допустити винагороди "комуністичного диктатора Володимира Путіна за його незаконне вторгнення, зґвалтування, викрадення, тортури та вбивство українського народу, включно з жінками і дітьми".

"Ми використовуватимемо всі важелі та кожен голос, що є в нашому розпорядженні, незалежно від особистих чи політичних наслідків. Це питання настільки чутливе до часу і настільки екзистенційне. Це визначає спадщину", — повідомив конгресмен.

Він також повідомив, що всі хочуть покласти край російському вторгненню. Але, щоб мирна угода була справедливою і міцною, її має бути укладено таким чином, щоб російські загарбники були притягнуті до відповідальності, щоб захистити гідність українських жертв і забезпечити справедливий і рівноправний розподіл витрат між усіма європейськими країнами.

"Вчинити інакше означало б заохочувати майбутні вторгнення і увічнювати майбутні страждання і кровопролиття. Йдеться про мир через силу. Йдеться про патріотичний здоровий глузд. А патріотичний здоровий глузд — це те, за що Америка завжди повинна виступати", — резюмував Фіцпатрік.

Нагадаємо, після нападок президента США на президента України Володимира Зеленського, на його захист виступили як європейські лідери, так і деякі американські політики. Серед них був і колишній соратник Дональда Трампа Майк Пенс.