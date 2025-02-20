Написав пост дорогою в гольф-клуб: що спровокувало різку критику Зеленського Трампом

Джерела в оточенні Трампа кажуть, що обурення президента наростало до середи і дійшло апогею, коли йому передали останні висловлювання Зеленського.

Related video

Дональд Трамп написав свій пост у соцмережі з критикою президента України Володимира Зеленського дорогою в гольф-клуб. Своїм помічникам він заявив, що писатиме публікацію особисто і викладе в ній все, що у нього накопичилося. Про це пише CNN з посиланням на свої джерела у Білому домі.

Як пише видання, публічній атаці президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського передувало наростаюче відчуття розчарування у Білому домі, а сам американський президент, нібито, і до цього скептично ставився до президента України. Зокрема, через епізод з імпічментом

Помічники Трампа уважно стежили за публічними заявами Зеленського, зокрема, з критикою на адресу США та участь Сполучених Штатів – у пеоемовинах з РФ у Саудівській Аравії цього тижня.

Як кажуть джерела в оточенні Трампа, обурення президента наростало до середи і дійшло апогею, коли йому донесли, що Зеленський висловився, що Трамп "став жертвою дезінформації".

Після цього Дональд Трамп сказав своїм помічникам, що відповість Зеленському публічно і вилив свої обурення в публікації в Truth Social. Він розмістив допис дорогою о свого гольф-клубу в Маямі, а згодом повторив все написане усно на вечірній інвестиційній конференції в Маямі, організованій суверенним фондом Саудівської Аравії.

"Це розчарування. Існує сильне і законне відчуття, що ця жорстока війна повинна припинитися, і що цей шлях звужується через публічні заяви Зеленського", – сказав посадовець Білого дому в інтерв'ю CNN.

Видання підкреслює, що висловлювання Трампа дуже схожі на риторику Росії і багато хто з союзників Трампа сказав, що Зеленський повинен був передбачити його гнів.

Пояснюючи різкі публічні заяви Трампа, представники Білого дому наполягають на тому, що його першочерговою – фактично єдиною – метою є припинення війни в Україні.

Нагадаємо, що після нападок президента США на президента України Володимира Зеленського, на його захист стали європейські лідери. Зокрема, і колишній соратник Дональда Трампа Майк Пенс.

20 лютого конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, який також був комісаром ОБСЄ, заявив, що у США достатньо голосів, щоб заблокувати несправедливі рішення Дональда Трампа щодо війни в Україні та президента РФ Володимира Путіна.