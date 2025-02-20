Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН осуждает российскую агрессию и поддерживает территориальную целостность Украины. 50 стран поддержали его, но не США.

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США отказываются стать соавтором проекта резолюции ООН, посвященной третьей годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины, в которой поддерживается территориальная целостность Украины и осуждается российская агрессия. Об этом агентству Reuters сообщили три дипломатических источника.

Это может стать серьезным изменением позиции самого могущественного западного союзника Украины. И этот шаг, по-видимому, отражает усиливающийся раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который пытается быстро положить конец войне в Украине и чья команда провела переговоры с Россией в Саудовской Аравии без участия Киева.

Этот скандал стал серьезным политическим кризисом для Украины, которая потратила десятки миллиардов долларов военной помощи США, согласованной при предыдущей администрации США, чтобы пережить вторжение России, а также получила дипломатическую поддержку.

Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, с которым ознакомилось агентство Reuters, осуждает российскую агрессию и подтверждает приверженность "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

"В предыдущие годы Соединенные Штаты неизменно выступали соавтором подобных резолюций в поддержку справедливого мира на Украине", — заявил в четверг один из источников, который, как и другие, пожелал сохранить анонимность, чтобы обсудить деликатные вопросы.

Первый дипломатический источник сообщил агентству Reuters, что резолюцию поддержали более 50 стран, отказавшись назвать их.

Представитель дипломатической миссии США при ООН в Женеве не сразу отреагировал на просьбу прокомментировать ситуацию.

Россия захватила около 20% Украины и война продолжается. Москва заявила, что ее так называемая "специальная военная операция" стала ответом на экзистенциальную угрозу, которую представляет собой стремление Киева к членству в НАТО. Украина и Запад называют действия России империалистическим захватом земель.

Соединенные Штаты были соавтором почти всех резолюций ООН в поддержку Украины против России на протяжении всего самого крупного конфликта на европейской территории со времен Второй мировой войны.

Пока не ясно, когда истекает срок поддержки проекта резолюции, и Вашингтон все еще может изменить свое решение.

Голосование в ООН, которое рассматривается как важный показатель глобальной поддержки Украины на фоне кажущегося сдвига администрации Трампа в сторону позиции России в этой войне, все еще может состояться без поддержки США, но вряд ли получит широкую поддержку в Генеральной Ассамблее.

Второй дипломатический источник, также пожелавший остаться неназванным, сказал: "На данный момент ситуация такова, что они (США) не подпишут его". Вместо этого продолжаются попытки получить поддержку от других стран, включая страны Глобального Юга, добавил источник.

Напомним, британские журналисты уличили американского президента Дональда Трампа в ряде ложных заявлений. Он все чаще изъясняется российскими нарративами, отмечают репортеры, собрав список спорных, а иногда и откровенно ложных заявлений Трампа.