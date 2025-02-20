Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН засуджує російську агресію і підтримує територіальну цілісність України. 50 країн підтримали його, але не США.

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США відмовляються стати співавтором проєкту резолюції ООН, присвяченій третім роковинам повномасштабного вторгнення Росії на територію України, в якій підтримують територіальну цілісність України і засуджують російську агресію. Про це агентству Reuters повідомили три дипломатичні джерела.

Це може стати серйозною зміною позиції наймогутнішого західного союзника України. І цей крок, мабуть, відображає посилення розколу між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, який намагається швидко покласти край війні в Україні, і чия команда провела переговори з Росією в Саудівській Аравії без участі Києва.

Цей скандал став серйозною політичною кризою для України, яка витратила десятки мільярдів доларів військової допомоги США, погодженої за попередньої адміністрації США, щоб пережити вторгнення Росії, а також отримала дипломатичну підтримку.

Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, з яким ознайомилося агентство Reuters, засуджує російську агресію і підтверджує прихильність "суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"У попередні роки Сполучені Штати незмінно виступали співавтором подібних резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні", — заявило в четвер одне з джерел, яке, як і інші, побажало зберегти анонімність, щоб обговорити делікатні питання.

Перше дипломатичне джерело повідомило агентству Reuters, що резолюцію підтримали понад 50 країн, відмовившись назвати їх.

Представник дипломатичної місії США при ООН у Женеві не відразу відреагував на прохання прокоментувати ситуацію.

Росія захопила близько 20% України і війна триває. Москва заявила, що її так звана "спеціальна військова операція" стала відповіддю на екзистенціальну загрозу, яку становить прагнення Києва до членства в НАТО. Україна і Захід називають дії Росії імперіалістичним захопленням земель.

Сполучені Штати були співавтором майже всіх резолюцій ООН на підтримку України проти Росії протягом усього найбільшого конфлікту на європейській території з часів Другої світової війни.

Поки що не зрозуміло, коли закінчується термін підтримки проєкту резолюції, і Вашингтон все ще може змінити своє рішення.

Голосування в ООН, яке розглядають як важливий показник глобальної підтримки України на тлі удаваного зсуву адміністрації Трампа в бік позиції Росії в цій війні, все ще може відбутися без підтримки США, але навряд чи отримає широку підтримку в Генеральній Асамблеї.

Друге дипломатичне джерело, яке також побажало залишитися неназваним, сказало: "На даний момент ситуація така, що вони (США) не підпишуть його". Замість цього тривають спроби отримати підтримку від інших країн, включно з країнами Глобального Півдня, додало джерело.

Нагадаємо, британські журналісти викрили американського президента Дональда Трампа в низці неправдивих заяв. Він дедалі частіше висловлюється російськими наративами, зазначають репортери, зібравши список спірних, а іноді й відверто неправдивих заяв Трампа.