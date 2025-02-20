У Раді заявили про зупинення продажу американської зброї Україні: що відомо (відео)

США, за словами представника оборонного комітету Ради Романа Костенка, з невідомих причин призупинили продаж зброї Києву. Водночас підтвердження цієї інформації поки що немає.

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Сполучені Штати Америки зупинили продаж зброї Україні. Про це в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук" повідомив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Депутат зазначив, що, за його інформацією, зупинилися поставки американської зброї, яка йшла в Україну для продажу.

"І навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди це передавати, зараз чекають, тому що немає рішення", — зазначив народний обранець.

Про причини цього рішення поки що невідомо.

"І всі чекають, чи буде це рішення, щоб хоча б за гроші поставити сюди зброю", — додав Роман Костенко.

Водночас ані президент України Володимир Зеленський, ані головнокомандувач Олександр Сирський, ані міністр оборони Рустем Умеров інформацію про припинення продажу зброї американською стороною не підтверджували.

Нагадаємо, 18 лютого президент США Дональд Трамп під час пресконференції розкритикував президента України і заявив, що Володимир Зеленський має підтримку лише 4% громадян.

Наступного дня, 19 лютого, Володимир Зеленський відреагував на заяви Дональда Трампа про низькі рейтинги. За його словами, такі цифри "йдуть від Росії".

Джерела в оточенні Дональда Трампа кажуть, що обурення американського президента дійшло до апогею після того, як йому передали останні висловлювання Зеленського. Він відреагував на них бурхливо, і дорогою до гольф-клубу особисто написав гнівний пост у соцмережі.

Крім того, як стало відомо, Сполучені Штати відмовляються приєднатися до проєкту резолюції ООН, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України, в якій засуджується російська агресія. Цей документ підтримали 50 країн, але не США.