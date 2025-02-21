"Повинні довести це до кінця": у США пояснили, чому не буде пакетів допомоги Україні (відео)

Україна не отримає нових пакетів допомоги від США, оскільки Білий дім намагається якнайшвидше закінчити війну, заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

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Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон виступив на Конференції консервативних політичних сил (Conservative Political Action Conference, CPAC) та заявив, що нова адміністрація не планує виділяти Україні нового пакета військової допомоги. Про те, чому виникло таке рішення, він пояснив під час трансляції на YouTube-каналі конференції.

Джонсон відповів на питання ведучого, який цікавився, що будуть робити США, якщо війна не завершиться протягом трьох-шести місяців або триватиме й довше. Посадовець заявив, що у Конгресі не буде законопроєкту про "фінансування війни в Україні".

"Слухай, у мене немає до цього апетиту", — наголосив Джонсон.

Спікер Палати представників продовжив відповідь, пояснивши, що американці повинні завершити російсько-українську війну. Про те, що є така потреба, повинні розуміти і європейці, і українці, і росіяни. З його слів, у РФ загинуло 700 тис. осіб, Україна також "зазнала великих втрат". Крім того, на думку посадовця, саме президент США Дональд Трамп досягне цієї цілі.

"Ми повинні довести це до кінця. Ми повинні завершити цей конфлікт. Президент Трамп абсолютно правий. Настав час з цим покінчити. Він є грубою силою, і я думаю, вони мають це зробити [закінчити війну]", — сказав він.

США та Україна — деталі

Зазначимо, у лютому делегація США побувала в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії й зустрілась з делегацією РФ. Американці офіційно декларували, що мета зустрічі — не так мирні переговори, як спроба відновити відносини з Кремлем.

Тим часом Україну відвідав міністр фінансів США, який зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Американський посадовець привіз угоду про мінерали, відповідно до якої українці мали передати американським корпораціям родовища корисних копалин. Західні видання повідомили, що Зеленський відмовився від угоди, хоч міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що перемовини тривають.

Нагадуємо, 20 лютого народний депутат Юрій Костенко заявив, що США припинили відвантажувати Україні зброю. 21 лютого видання Axioc повідомило, що Україні готують іншу, покращену, угоду: згодом у медіа написали, що тепер ідеться не лише про родовища, а про атомні станції та інші інфраструктурні об'єкти.