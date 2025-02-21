Новое слово в мире техники: в продажу вышел 4K-проектор с технологией тройного лазера

Тройной лазерный источник света обеспечивает лучшую цветопередачу по сравнению с конкурентами, яркость при этом тоже хорошая.

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Компания Valerion выпустила в продажу новый проектор StreamMaster Plus 2, использующий три отдельных лазерных излучателя, по цене $1999. Подробности сообщил сайт Notebook Check. Кстати, Фокус составил рейтинг пяти лучших бюджетных проекторов в Украине.

Технология с тремя лазерами должна улучшить цветопередачу. Как утверждает Valerion на своем сайте, что StreamMaster Plus 2 охватывает 110% цветового пространства Rec.2020 и обеспечивает яркость до 2000 люменов ISO. Официальной спецификации для люменов ANSI нет, а ведь это разные показатели яркости, вызывающие много споров в этой отрасли.

Новый проектор имеет контрастность 10 000:1 и разрешение 4K. Однако StreamMaster Plus 2 не создает изображение в 4K, а вместо этого использует сдвиг пикселей (Pixel shift).

Модель предлагают использовать для видеоигр, ведь гго задержка ввода при Full HD и частоте кадров 240 Гц составляет 4 мс, в то время как входы 4K60 приводят к задержке в 15 мс. Поддерживается ALLM, и есть некоторые дополнительные функции, которые часто встречаются в игровых мониторах, такие как выборочная регулировка яркости темных изображений.

Проекционное соотношение зафиксировано на уровне 1,2:1, есть также автоматическая коррекция трапецеидальных искажений и фокусировка, а система препятствия, рамки картин тоже выявляются автоматически. Минимальный размер изображения составляет 40 дюймов, а максимальный — 300 дюймов. Поддерживается IMAX Enhanced, Dolby Vision , HDR10 +, Active 3D и режим Filmmaker.

Для подключения других устройств предусмотрены несколько портов HDMI, оптический аудиовход и порт Ethernet, а также Wi-Fi. StreamMaster Plus 2 работает на базе операционной системы Google TV, которая обеспечивает доступ к широкому спектру приложений. Предполагается, что если заказать проектор на сайте сейчас, то его доставят в любую страну мира в марте 2025 года.

Ранее эксперты рассказали, как выбрать проектор для дома и на какие характеристики обращаться внимание в первую очередь. Среди них: яркость, разрешение и контрастность.

Писали также, в чем различия между лазерными и светодиодными проекторами. У каждой технологии есть свои преимущества и недостатки.