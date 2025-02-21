Нове слово у світі техніки: у продаж вийшов 4K-проєктор із технологією потрійного лазера

Потрійне лазерне джерело світла забезпечує краще передавання кольору, як порівняти з конкурентами, яскравість водночас теж хороша.

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Компанія Valerion випустила в продаж новий проєктор StreamMaster Plus 2, що використовує три окремі лазерні випромінювачі, за ціною $1999. Подробиці повідомив сайт Notebook Check. До речі, Фокус склав рейтинг п'яти найкращих бюджетних проєкторів в Україні.

Технологія з трьома лазерами повинна поліпшити передавання кольору. Як стверджує Valerion на своєму сайті, StreamMaster Plus 2 охоплює 110% колірного простору Rec.2020 і забезпечує яскравість до 2000 люменів ISO. Офіційної специфікації для люменів ANSI немає, але ж це різні показники яскравості, що викликають багато суперечок у цій галузі.

Новий проєктор має контрастність 10 000:1 і роздільну здатність 4K. Однак StreamMaster Plus 2 не створює зображення в 4K, а замість цього використовує зсув пікселів (Pixel shift).

Модель пропонують використовувати для відеоігор, адже затримка введення при Full HD і частоті кадрів 240 Гц становить 4 мс, тоді як входи 4K60 призводять до затримки в 15 мс. Підтримується ALLM, і є деякі додаткові функції, які часто зустрічаються в ігрових моніторах, як-от вибіркове регулювання яскравості темних зображень.

Проєкційне співвідношення зафіксовано на рівні 1,2:1, є також автоматична корекція трапецеїдальних спотворень і фокусування, а система перешкод, рамки картин теж виявляються автоматично. Мінімальний розмір зображення становить 40 дюймів, а максимальний — 300 дюймів. Підтримується IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10 +, Active 3D і режим Filmmaker.

Для підключення інших пристроїв передбачено кілька портів HDMI, оптичний аудіовхід і порт Ethernet, а також Wi-Fi. StreamMaster Plus 2 працює на базі операційної системи Google TV, яка забезпечує доступ до широкого спектру додатків. Передбачається, що якщо замовити проєктор на сайті зараз, то його доставлять у будь-яку країну світу в березні 2025 року.

Раніше експерти розповіли, як вибрати проєктор для дому та на які характеристики звертати увагу насамперед. Серед них: яскравість, роздільна здатність і контрастність.

Писали також, у чому відмінності між лазерними та світлодіодними проєкторами. У кожної технології є свої переваги та недоліки.