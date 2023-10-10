Как работает израильская система "Железный купол": объяснение CNN (фото)

Система управления комплекса "Железный купол" имеет вычислительные компьютеры, которые высчитывают, угрожает ли заселенным территориям вражеская ракета. Если да, то выпускается противоракета для перехвата, а если нет, то система не реагирует.

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Тысячи ракет обрушились на Израиль во время нападения боевиков ХАМАС, поэтому в действие снова вступал "Железный купол" для защиты своего населения. Как работает ЗРК рассказали в CNN.

Противовоздушная оборона является одним из важнейших инструментов в израильском арсенале, которая спасла бесчисленное количество жизней во время конфликтов за последнее десятилетие. Армия обороны Израиля заявила, что система показала 95,6% перехвата во время ракетного залпа Исламского Джихада в мае.

Разработка "Железного купола" началась в 2007 году, а уже в 2011 году она стала на боевое дежурство. С тех пор ЗРК несколько раз обновляли. Основное назначение комплекса — перехват снарядов.

Как работает ЗРК "Железный купол"?

Для обнаружения целей в составе дивизиона есть радар. Затем сигнал передается на машину командования и управления. Здесь быстро вычисляется траектория ракеты, чтобы определить, есть ли угроза для заселенной территории. Если ракета угрожает жизни, то "Железный купол" запускает с наземной пусковой зенитные ракеты для перехвата. По данным Центра стратегических и международных исследований, в Израиле есть 10 батарей "Железного купола" по 3-4 пусковых установки в каждой.

Радар обнаруживает цели в радиусе до 70 км Сигнал о ракете идет на центр управления, где вычисляется траектория полета В случае угрозы отдается команда поразить цель

При этом "Железный купол" транспортабельный и разворачивается в течение нескольких часов. Сами ракеты чрезвычайно маневренные и имеют следующие характеристики:

длина — 3 метра;

диаметр — 15 см;

вес — 90 кг;

боевая часть — 11 кг;

радиус действия от 4 до 70 км.

Комплекс предназначен для перехвата неуправляемых ракет на низкой высоте и не может перехватывать баллистические ракеты, потому что из сектора Газа часто летят именно неуправляемые снаряды. Стоимость одной ракеты оценивается в 40 тысяч долларов.

Напомним, 9 октября СМИ писали, почему спецслужбы Израиля "упустили" подготовку боевиков к атаке на страну.

Также боевики ХАМАС показали систему ПВО Mutabar-1 палестинского производства, которая имеет неизвестную систему наведения.