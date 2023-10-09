В ХАМАС показали систему ПВО Mutabar-1 палестинского производства: что известно (видео)

Пропагандистское видео демонстрирует дистанционно управляемые пусковые установки и снаряды с неизвестной системой наведения.

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В распоряжении палестинской террористической группировки ХАМАС появились собственные средства противовоздушной обороны Mutabar-1. Система внешне похожа на переносной "Град-П", но управляется дистанционно из "командного пункта" и вращается на лафете. Пропагандистское видео ХАМАС появилось в понедельник, 9 октября, в открытом доступе в социальной сети X.

Палестинские пропагандисты не уточняют, каков принцип наведения на цель у снарядов или ракет, используемых системой ПВО Mutabar-1. Предположительно, боевики ХАМАС могут использовать неуправляемые реактивные снаряды с дистанционными взрывателями. Такой тип боеприпасов можно дистанционно подрывать на высоте на определенном расстоянии от цели.

В пользу этого предположения свидетельствуют видеокадры, на которых боевики ХАМАС сначала заряжают снаряды в пусковые установки, а после этого накручивают на них наконечники, похожие на взрыватели.

Палестинская система ПВО "Mutabar-1" Фото: Скрин видео

Видео показывает только пуски боеголовок, но не демонстрирует пораженные цели. Поэтому боевые характеристики Mutabar-1 и используемых боеприпасов остаются непонятными. Неизвестны ни дальность стрельбы, ни высота запуска боеголовки, ни типы и количество целей, которые может поразить Mutabar-1.

ХАМАС продемонстрировал собственную систему ПВО "Mutabar-1"

Напомним, по данным украинской разведки, РФ передала ХАМАС трофейное западное вооружение, чтобы обвинить Киев в продаже оружия террористам. Эти фейки должны появиться в западных СМИ как серия "разоблачительных публикаций" и "расследований".

Ранее Фокус писал, что КСИР официально получил на вооружение два типа баллистических ракет. Иранские "Хорремшехр" и "Хадж Касем" имеют большую дальность и якобы неуязвимы для противоракетной обороны Израиля.