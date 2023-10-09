У ХАМАС показали систему ППО Mutabar-1 палестинського виробництва: що відомо (відео)

Пропагандистське відео демонструє дистанційно керовані пускові установки та снаряди з невідомою системою наведення.

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У розпорядженні палестинського терористичного угруповання ХАМАС з'явилися власні засоби протиповітряної оборони Mutabar-1. Система зовні схожа на переносний "Град-П", але управляється дистанційно з "командного пункту" і обертається на лафеті. Пропагандистське відео ХАМАС з'явилося в понеділок, 9 жовтня, у відкритому доступі в соціальній мережі X.

Палестинські пропагандисти не уточнюють, який принцип наведення на ціль у снарядів або ракет, використовуваних системою ППО Mutabar-1. Імовірно, бойовики ХАМАС можуть використовувати некеровані реактивні снаряди з дистанційними детонаторами. Такий тип боєприпасів можна дистанційно підривати на висоті на певній відстані від цілі.

На користь цього припущення свідчать відеокадри, на яких бойовики ХАМАС спочатку заряджають снаряди в пускові установки, а після цього накручують на них наконечники, схожі на детонатори.

Палестинська система ППО "Mutabar-1" Фото: Скрін відео

Відео показує тільки пуски боєголовок, але не демонструє уражені цілі. Тому бойові характеристики Mutabar-1 і використовуваних боєприпасів залишаються незрозумілими. Невідомі ні дальність стрільби, ні висота запуску боєголовки, ні типи і кількість цілей, які може вразити Mutabar-1.

ХАМАС продемонстрував власну систему ППО "Mutabar-1"

Нагадаємо, за даними української розвідки, РФ передала ХАМАС трофейне західне озброєння, щоб звинуватити Київ у продажу зброї терористам. Ці фейки мають з'явитися в західних ЗМІ як серія "викривальних публікацій" і "розслідувань".

Раніше Фокус писав, що КВІР офіційно отримав на озброєння два типи балістичних ракет. Іранські "Хорремшехр" і "Хадж Касем" мають велику дальність і нібито невразливі для протиракетної оборони Ізраїлю.