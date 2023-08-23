КВІР офіційно отримав на озброєння два типи балістичних ракет (фото)

Іранські "Хорремшехр" і "Хадж Касем" — балістичні ракети великої дальності, які нібито здатні обходити протиракетну оборону Ізраїлю.

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У вівторок 22 серпня Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) офіційно отримав перші балістичні ракети "Хорремшехр" і "Хадж Касем". Подія була приурочена до Дня оборонної промисловості країни, повідомляє видання Janes.

Під час церемонії було продемонстровано шість рідиннопаливних ракет "Хоррамшахр" із трьома твердопаливними "Хадж Касем" по обидва боки. Всі вони були встановлені на транспортно-керованих пускових установках.

Повідомляється, що ракета "Хорремшехр" була представлена у вересні 2017 року. За цей час було показано ще дві її модифікації, остання з яких — "Хорремшехр-4" — була показана в травні. Автори публікації зазначають, що це була перша церемонія передачі ракет цієї серії, яка набула широкого розголосу.

КВІР отримав на озброєння ракети "Хорремшехр" і "Хадж Касем"

"Хорремшехр" — балістична ракета середньої дальності. Комплекс є мобільним, оскільки буксирувана пускова установка пересувається на тривісному напівпричепі.

Загальна довжина ракети сягає 13 м за діаметру в 1,5 м. Точні дані про конструкцію ракети відсутні, але відомо, що її стартова маса становить приблизно 20 т, а маса бойової частини сягає 1,5 т.

Іранська балістична ракета

"Хадж Касем" - іранська балістична ракета, яка вперше була представлена 20 серпня 2020 року. Ракета вважається новим поколінням Fateh-110 і нібито здатна долати систему протиракетної оборони Ізраїлю.

Дальність польоту досягає 1400 км, загальна маса — 7 т, а маса боєголовки становить 500 кг. На думку деяких експертів, ракета створювалася на основі радянських технологій, реалізованих у ракеті Х-55.

Іранська балістична ракета "Хадж Касем"

Раніше повідомлялося, що 22 серпня Іран представив новий військовий безпілотник Mohajer-10. За даними каналу CNN, цей безпілотник є останнім досягненням оборонної промисловості країни.

Раніше повідомлялося, що 22 серпня Іран представив новий військовий безпілотник Mohajer-10. За даними каналу CNN, цей безпілотник є останнім досягненням оборонної промисловості країни.

15 серпня видання The Jerusalem Post повідомило, що в Ірані наближається момент проведення першого в країні ядерного випробування. Згідно з опублікованими даними, Іран накопичує уран зі збагаченням 20% і 60% з метою подальшого його збагачення до 90%.