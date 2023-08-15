Іран наближається до першого випробування ядерної зброї, — ЗМІ

За інформацією європейської розвідки, Тегеран займається промисловим шпигунством і намагається в обхід санкцій отримати продукти, які можуть бути використані при створенні ядерної зброї.

Related video

Стрімке розроблення Іраном урану збройової якості наближає можливість проведення першого в країні ядерного випробування. Про це пише The Jerusalem Post з посиланням на дані європейської розвідки.

У звітах розвідки від 2023 року йдеться, що Тегеран близький до можливого випробування ядерної зброї та має намір незаконно отримати технології для своєї ядерної програми.

У розвідувальній службі Нідерландів (AVID) дійшли висновку, що стрімке розроблення Іраном збройового урану "наближає можливість можливого першого іранського ядерного випробування".

За даними відомства, Іран накопичує уран зі збагаченням 20% і 60%. За допомогою центрифуг його можна використовувати для подальшого збагачення до 90%. AVID також вказує на те, що Тегеран не зважає на угоду, укладену в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

У звіті Служби безпеки Швеції згадується про те, що Іран займається промисловим шпигунством щодо шведських високих технологій, а також продуктів шведського виробництва, які можна використовувати для створення ядерної зброї.

Згідно з даними розвідувального відомства Данії (PET), Іран робив спроби закупити данські продукти і технології, які можуть бути використані для створення зброї, в обхід санкцій.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що іранські військові почали випробування надзвукової ракети вітчизняного виробництва, оснащеної прямоточним повітряно-реактивним двигуном.

Ми також повідомляли 10 серпня, що в Ірані стався вибух у цеху металургійного заводу. Унаслідок вибуху на території плавильного цеху металургійного комплексу Esfrain постраждали вісім осіб.