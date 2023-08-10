"Нова глава в оборонних технологіях": в Ірані випробовують надзвукову ракету, — ЗМІ

Повідомляється, що нова ракета оснащена прямоточним повітряно-реактивним двигуном, який отримав назву "Схід сонця".

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Іранські військові почали випробування надзвукової ракети вітчизняного виробництва, оснащеної прямоточним повітряно-реактивним двигуном (ПВРД), повідомляє агентство Tasnim.

Зазначається, що це нове покоління іранських крилатих ракет, яке "відкриє нову главу в оборонних технологіях Ірану". Для зльоту ракета використовує стандартний стартовий двигун, а для другої ступені — турбореактивний двигун іранського виробництва, що отримав назву Tolu' (Схід сонця), який дасть змогу розігнати ракету до надзвукової швидкості.

"Застосування реактивних двигунів у крилатих ракетах військово-морського флоту і розробка надзвукових крилатих ракет значно підвищать відповідну міць Ірану в разі будь-якого воєнного конфлікту і не дадуть змогу силам супротивника проявити своєчасну реакцію", — йдеться в повідомленні.

"Гіперзвукова зброя" Ірану

На початку червня 2023 року влада Ірану продемонструвала балістичну ракету Fattah, яка начебто здатна розвивати швидкість до 14 Махів (15 000 км/год) і має дальність польоту до 1400 км. Тоді іранські ЗМІ пафосно заявили, що це озброєння може обійти сучасні американські системи ПРО та ізраїльський "Залізний купол".

Пізніше командувач аерокосмічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде заявив, що потенціал Fattah дає змогу збільшити дальність польоту ракети до 2000 км. При цьому також стверджувалося, що ракета нібито практично невразлива для більшості західних систем ППО.

Нагадаємо, в Ізраїлі тривають роботи над протиракетним комплексом SkySonic, здатним, за словами розробників з Rafael Advanced Defense Systems, відбивати атаки гіперзвукових ракет. Зокрема стверджувалося, що SkySonic має перехоплювати цілі, що летять на швидкості 10 Махів.