Иран приближается к первому испытанию ядерного оружия, – СМИ

По информации европейской разведки, Тегеран занимается промышленным шпионажем и пытается в обход санкций получить продукты, которые могут быть использованы при создании ядерного оружия.

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Стремительная разработка Ираном урана оружейного качества приближает возможность проведения первого в стране ядерного испытания. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на данные европейской разведки.

В отчетах разведки от 2023 года говорится, что Тегеран близок к возможному испытанию ядерного оружия и намерен незаконно получить технологии для своей ядерной программы.

В разведывательной службе Нидерландов (AVID) пришли к выводу, что стремительная разработка Ираном оружейного урана "приближает возможность возможного первого иранского ядерного испытания".

По данным ведомства, Иран накапливает уран с обогащением 20% и 60%. При помощи центрифуг его можно использовать для дальнейшего обогащения до 90%. AVID также указывает на то, что Тегеран не считается с соглашением, заключенным в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В отчете Службы безопасности Швеции упоминается о том, что Иран занимается промышленным шпионажем в отношении шведских высоких технологий, а также продуктов шведского производства, которые можно использовать для создания ядерного оружия.

Согласно данным разведывательного ведомства Дании (PET), Иран предпринимал попытки закупить датские продукты и технологии, которые могут быть использованы создания оружия, в обход санкций.

Напомним, 10 августа стало известно, что иранские военные начали испытания сверхзвуковой ракеты отечественного производства, оснащенной прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Мы также сообщали 10 августа, что в Иране произошел взрыв в цехе металлургического завода. В результате взрыва на территории плавильного цеха металлургического комплекса Esfrain пострадали восемь человек.