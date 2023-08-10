В Иране произошел взрыв в цехе металлургического завода, — СМИ

По словам директора комплекса Алиреза Аргаи, в результате инцидента пострадали восемь человек. У некоторых из них ожоги рук, лица и шеи, а также ранения мелкими осколками стекла.

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Восемь человек пострадали в результате взрыва на территории плавильного цеха металлургического комплекса Esfrain. Об этом информирует ISNA.

Генеральный директор промышленного предприятия Алиреза Аргаи подтвердил факт происшествия. По его словам, расплавленные материалы чувствительны к воде, а их близость друг к другу вызывает взрыв, произошел вышеупомянутый инцидент, который вызвал ранения нескольких работников.

"Около 11:00 сегодня, в четверг, мгновенная утечка воды вызвала взрыв в плавильной части комплекса", — сообщил он.

Он добавил, что шесть человек личного состава комплекса в результате взрывной волны получили незначительные травмы. После доставки в больницу им оказали амбулаторную помощь. Один человек получил поверхностные ожоги, ему оказывают помощь.

Еще один сотрудник получил серьезные ожоги рук, лица и шеи, а также был ранен из-за ударов мелкими осколками стекла. Его отправили в больницу Имама Резы в Мешхеде для дальнейшего лечения.

Точная сумма ущерба неизвестна. Сейчас ремонт оборудования начат, чтобы производство не было прервано.

По словам гендиректора, инцидент произошел в печи EAF, внутри которой есть отходы из металлов и губчатое железо. Они расплавляются сильным током электричества. Это считается одной из самых чувствительных частей фабрики.

"Авария могла привести к непоправимым убыткам, но благодаря своевременному прибытию сотрудников службы безопасности и пожарной охраны были приняты необходимые меры, и теперь также начат ремонт оборудования", — пояснил Алиреза Аргаи.

Напомним, в России 9 августа прогремел громкий взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. На месте взрыва в Подмосковье нашли якобы почти 50 фрагментов тел.