Следствие рассматривает версию вероятности применения беспилотника. Он мог попасть в грузовик с порохом, который приехал на территорию завода, и вызвать взрыв, рассказали журналисты.

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На месте взрыва 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области Российской Федерации было найдено 48 фрагментов тел. Об этом сообщили в российском медиа Baza.

"На месте взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде в настоящее время найдено 48 фрагментов тел. Взрыв был такой силы, что большинству погибших оторвало конечности", — говорилось в сообщении.

Вероятно, останки принадлежат телам десяти человек, в результате чего количество погибших может вырасти до 15 и более. Завалы еще продолжают разбирать.

Журналисты отметили, что кроме версии взрыва из-за нарушения промышленной безопасности опасных производственных объектов и диверсии, следователи рассматривают вероятность применения дрона. БПЛА мог попасть в грузовик с порохом, который приехал на территорию завода, и вызвать взрыв.

Также известно, что рядом со складом, на котором произошел взрыв, была размещена еще одна 4-тонная партия пороха, однако она не взорвалась.

Генерального директора компании "Пиро-Рос" Сергея Чанкаева вызвали на допрос. Он утверждал, что взрыв произошел на складе, где хранились металлические трубы, а не пиротехнические изделия.

Взрыв в Сергиевом Посаде

9 августа в Московской области Российской Федерации прогремел громкий взрыв на Загорском оптико-механическом заводе, который производит военную оптику. Причиной взрыва на заводе, по данным росСМИ, было "нарушение технологического процесса". Также была озвучена другая версия — взрыв вызвала детонация снарядов. Местные начали находить на месте происшествия предметы, похожие на артиллерийские боеприпасы. Директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев заявил, что взрыв произошел на складе металлических труб, где не было горючих материалов.

На утро 10 августа по данным вражеского Министерства по чрезвычайным ситуациям, количество пострадавших в результате взрыва на территории завода возросло до 54, из которых 23 человека были госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Также 12 человек считались пропавшими без вести.