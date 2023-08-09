В Московской области на военном заводе прогремел мощный взрыв: много пострадавших (фото, видео)

По данным росСМИ, взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода, в результате чего по меньшей мере 16 человек получили ранения.

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Местные жители столичного региона России услышали громкий взрыв, после чего в небо поднялся огромный столб дыма. Об этом 9 августа сообщает российское медиа Mash.

По имеющимся данным, взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.

По информации Telegram-канала Baza, во время взрыва в Сергиевом Посаде пострадали минимум 16 человек.

Также по сообщениям Telegram-каналов, в соседних домах выбило окна. О мощности взрыва можно судить по кадрам видеозаписи домофона одного из подъездов. Сообщается, что взрыв прогремел в районе котельной завода.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не стал уточнять подробностей, а сообщил лишь, что планирует прибыть на место происшествия.

Отметим, что Загорский завод оптико-механический завод функционирует уже более 86 лет. Согласно информации на их веб-сайте, здесь был изготовлен "прицел, пользующийся популярностью у генсека Леонида Брежнева". Этот завод входит в структуру компании "Ростех" и является лидирующим специалистом по разработке и производству военной оптики.

Презентация нового бинокля для флота РФ в прошлом году Фото: Соцсети

В частности, в 2021 году завод выпустил бинокль для Военно-морского флота Российской Федерации.

Напомним, 9 августа взрывы также прогремели в оккупированном Крыму. В Джанкойском районе в небо подняли вертолеты.

Также сообщалось о мощном взрыве на военно-морской базе во Владивостоке. Перед этим очевидцы видели в небе неопознанный летающий объект, а ФСБ попросило жителей не распространять информацию о случившемся.