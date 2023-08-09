У Московській області на військовому заводі прогримів потужний вибух: багато постраждалих (фото, відео)

За даними росЗМІ, вибух стався на території Загорського оптико-механічного заводу, внаслідок чого щонайменше 16 осіб дістали поранення.

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Місцеві жителі столичного регіону Росії почули гучний вибух, після чого в небо піднявся величезний стовп диму. Про це 9 серпня повідомляє російське медіа Mash.

За наявними даними, вибух стався на Загорському оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді.

За інформацією Telegram-каналу Baza, під час вибуху в Сергієвому Посаді постраждали щонайменше 16 осіб.

Також за повідомленнями Telegram-каналів, у сусідніх будинках вибило вікна. Про потужність вибуху можна судити за кадрами відеозапису домофона одного з під'їздів. Повідомляється, що вибух прогримів у районі котельні заводу.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов не став уточнювати подробиць, а повідомив лише, що планує прибути на місце події.

Зазначимо, що Загорський завод оптико-механічний завод функціонує вже понад 86 років. Згідно з інформацією на їхньому вебсайті, тут було виготовлено "приціл, що користується популярністю у генсека Леоніда Брежнєва". Цей завод входить до структури компанії "Ростех" і є провідним фахівцем із розроблення та виробництва військової оптики.

Презентація нового бінокля для флоту РФ минулого року Фото: Соцсети

Зокрема, 2021 року завод випустив бінокль для Військово-морського флоту Російської Федерації.

Нагадаємо, 9 серпня вибухи також прогриміли в окупованому Криму. У Джанкойському районі в небо підняли вертольоти.

Також повідомлялося про потужний вибух на військово-морській базі у Владивостоці. Перед цим очевидці бачили в небі непізнаний літаючий об'єкт, а ФСБ попросило жителів не поширювати інформацію про те, що трапилося.