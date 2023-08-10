В Ірані стався вибух у цеху металургійного заводу, - ЗМІ

За словами директора комплексу Аліреза Аргаї, внаслідок інциденту постраждали восьмеро осіб. У деяких із них опіки рук, обличчя та шиї, а також поранення дрібними осколками скла.

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Восьмеро людей постраждали внаслідок вибуху на території плавильного цеху металургійного комплексу Esfrain. Про це інформує ISNA.

Генеральний директор промислового підприємства Аліреза Аргаї підтвердив факт події. З його слів, розплавлені матеріали чутливі до води, а їх близькість один до одного спричиняє вибух, стався вищезгаданий інцидент, який спричинив поранення кількох працівників.

"Близько 11:00 сьогодні, у четвер, миттєвий витік води спричинив вибух у плавильній частині комплексу", – повідомив він.

Він додав, що шестеро осіб особового складу комплексу внаслідок вибухової хвилі отримали незначні травми. Після доправлення до лікарні їм надали амбулаторну допомогу. Одна людина отримала поверхневі опіки, їй надають допомогу.

Ще один співробітник отримав серйозні опіки рук, обличчя та шиї, а також був поранений через удари дрібними осколками скла. Його відправили до лікарні Імама Рези в Мешхеді для подальшого лікування.

Точна сума збитків невідома. Наразі ремонт обладнання розпочато, щоб виробництво не було перервано.

Зі слів гендиректора, інцидент відбувся в печі EAF, всередині якої є відходи з металів та губчасте залізо, які розплавляються сильним струмом електрики. Це вважається однією з найбільш чутливих частин фабрики.

"Аварія могла призвести до непоправних збитків, але завдяки своєчасному прибуттю співробітників служби безпеки та пожежної охорони були вжиті необхідні заходи, і тепер також розпочато ремонт обладнання", – пояснив Аліреза Аргаї.

Нагадаємо, у Росії 9 серпня пролунав гучний вибух на Загорському оптико-механічному заводі. На місці вибуху в Підмосков'ї знайшли нібито майже 50 фрагментів тіл.