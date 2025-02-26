"Залізний купол" Трампа перетворився на золотий: навіщо змінили назву нової системи ПРО

Ходять чутки, що нове формулювання покликане підкреслити відмінність американської ПРО від аналогічної ізраїльської системи. Однак журналісти вважають, що "Золотий купол" пов'язаний з особистим брендом президента Трампа.

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Пентагон змінив назву американської програми зі створення масштабної системи протиракетної оборони (ПРО). Раніше вона називалася "Залізний купол для Америки" (Iron Dome for America), тепер вона офіційно іменується "Золотий купол для Америки" (Golden Dome for America). Відповідний запит на участь у проєкті було опубліковано Агентством з протиракетної оборони США (MDA).

Коментуючи новину, оглядачі The War Zone зазначили, що офіційні причини зміни назви поки що не розкриваються. Однак спостерігачі вважають, що нове формулювання покликане підкреслити відмінність американської ПРО від ізраїльської системи "Залізний купол" (Iron Dome), розробленої спільно компаніями Raytheon і Rafael. Ця ізраїльська система призначена для перехоплення ракет малої дальності та артилерійських снарядів, тоді як американська ініціатива включає значно масштабніші завдання.

Крім того, назва "Золотий купол" може бути пов'язана з тим, що золотий колір традиційно асоціюється з особистим брендом президента Дональда Трампа. Причому під час слухань у Сенаті США сенатор Майк Раундс згадав обидві назви, зазначивши, що термін "Золотий купол" уже активно використовується.

Ключові компоненти програми ПРО

Програма "Золотий купол" ґрунтується на раніше затвердженому плані Трампа зі створення протиракетного щита нового покоління, який було формалізовано в його виконавчому указі від 27 січня 2025 року. Основні напрямки ініціативи включають:

Захист США від балістичних, гіперзвукових і сучасних крилатих ракет.

Розгортання шару космічних датчиків для відстеження загроз.

Створення супутникових перехоплювачів для знищення ракет на активній ділянці траєкторії.

Розвиток систем ураження ракет до їхнього запуску.

Інтеграцію некінетичних (наприклад, кібернетичних та енергетичних) засобів боротьби з повітряними загрозами.

Також повідомляється, що американське Агентство з ПРО оголосило терміновий запит до промислових компаній з метою прискорення розробки ключових технологій. Зокрема, MDA цікавлять "інноваційні технології, архітектури та концепції" для швидкого створення гіперзвукової оборони, а також механізми, що дають змогу прискорити процес закупівель і усунути можливі бюрократичні бар'єри.

Раніше повідомлялося, що американська система ПРО "Залізний купол" передбачає розміщення в космосі перехоплювачів із лазерною зброєю, що більше нагадує програму Рональда Рейгана "Зоряні війни", ніж копіювання ППО Ізраїлю.