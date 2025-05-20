"Золотий купол" Трампа отримав перший компонент: що відомо про радар AN/TPY-2 (фото)

Компанія Raytheon RTX 19 травня передала Агентству протиракетної оборони США (MDA) перший вдосконалений радар AN/TPY-2. Ця поставка ознаменувала початок нової ери в розвитку протиракетної оборони США в межах амбітної ініціативи Дональда Трампа "Золотий купол".

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"Це найдосконаліша версія AN/TPY-2, створена компанією Raytheon для збройних сил США. У міру зростання потреби в країні протиракетної оборони цей радар готовий виконувати свою місію", — заявив президент Raytheon Сем Денеке.

Технічні особливості AN/TPY-2

Модернізований AN/TPY-2 з антенною решіткою з нітриду галію (GaN), що працює в Х-діапазоні, призначений для виявлення, відстеження і розпізнавання складних ракетних загроз, включно з гіперзвуковими маневрувальними блоками, на всіх етапах їхнього польоту.

Радар AN/TPY-2 від Raytheon Фото: RTX

Саме застосування GaN дає змогу домогтися підвищеної чутливості та збільшує дальність дії радара для виявлення і протидії малопомітним цілям і гіперзвуковим ракетам.

Нова версія отримала обчислювальне ядро CX6 і може діяти як автономно, так і в складі систем THAAD, Patriot і SM-серії.

Завдяки високій мобільності, AN/TPY-2 можна оперативно перекидати в критично важливі райони. Його розгортання дасть змогу оперативному командуванню швидше ухвалювати рішення про застосування засобів перехоплення.

Порівняно з аналогами — ізраїльським EL/M-2080 Green Pine і французьким Ground Master 400 — модернізований AN/TPY-2 забезпечує перевагу в дальності виявлення, стійкості до РЕБ і здатності до точного розпізнавання гіперзвукових цілей. Таким чином вдосконалена система стане центральним елементом архітектури майбутньої ПРО "Золотий купол", націленої на перехоплення гіперзвукових і балістичних ракет до того, як вони досягнуть території США.

Коротко про систему ПРО "Золотий купол"

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа на початку березня ініціювала створення нової масштабної системи протиракетної оборони під назвою Golden Dome ("Золотий купол"). Мета проєкту — захист усієї території США від сучасних загроз, зокрема міжконтинентальних ракет.

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У зв'язку з цим Пентагону було доручено не обмежувати себе в коштах: проєкт оголошено одним із найважливіших оборонних пріоритетів адміністрації Трампа. При цьому в Білому домі наголосили, що на реалізацію ініціативи не має бути накладено жодних бюджетних обмежень.

Попри відсилання до ізраїльської системи Iron Dome, яка ефективно перехоплює тактичні ракети та артилерію малої дальності, американський Golden Dome буде являти собою принципово іншу систему. Вона має забезпечити багаторівневий захист всієї континентальної частини США від складних загроз, включно з гіперзвуковими планувальними блоками та міжконтинентальними балістичними ракетами.