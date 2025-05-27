"Для нападу": у КНДР обурилися "Золотим куполом" США, заявивши про "сценарій ядерної війни", — Reuters

Ідея президента США Дональда Трампа накрити державу "Золотим куполом" за прикладом Ізраїлю не сподобалася Північній Кореї: там розкритикували проєкт, назвавши його "верхом самовпевненості та свавілля".

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Про критику ідеї Трампа щодо протиракетної оборони США розповіло агентство Reuters 27 травня.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ КНДР різко висловилося щодо проєкту "Золотого куполу" над США. У Північній Кореї такі ідеї Трампа називають "дуже небезпечною загрозливою ініціативою".

В Інституті американських досліджень Міністерства закордонних справ Північної Кореї "Золотий купол" Трампа схарактеризували як ніщо інше, як "типовий продукт політики "Америка понад усе". Там також назвали ідею Трампа "верхом самовневненості й свавілля".

Вони стверджують, що американський купол буде "не продуктом оборони, а продуктом нападу", й може стати причиною ядерної війни в космосі.

Варто зазначити, що ідея Трампа про "Золотий купол" над США також не сподобалася китайській владі. Там 21 травня заявили, що "серйозно стурбовані" проєктом, закликавши американський уряд відмовитися від ідеї втілити таке у реальність. Окрім того, у Китаї стверджували, що "Золотий купол" Трампа має "сильні наступальні наслідки" й підвищує ризики мілітаризації космічного простору та "перегонів озброєнь".

"Золотий купол" Трампа: що це за проєкт

20 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що "Золотому куполу" над Америкою — "бути". Цей проєкт не передбачає купол у прямому сенсі цього слова, однак означає систему ПРО, як у Ізраїлі. Її ціль — відстежувати випущені ворогом ракети й у відповідь випускає ракети-перехоплювачі.

21 травня Дональд Трамп заявив, що обрав для США проєкт системи протиракетної оборони "Золотий купол" вартістю 175 мільярдів доларів. Американського генерала Космічних сил Майкла Гетлейна було призначено головою програми.

Нагадаємо, 22 травня у CNN повідомили, що США екстрено розробляють аналог "Залізного купола" для захисту від балістичних та гіперзвукових ракет.

20 травня в Army Recognition розповіли, що "Золотий купол" США отримав перший компонент.