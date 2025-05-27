Зняття з України обмежень на удари вглиб РФ: Мерц відповів на критику його заяви

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 27 травня пояснив свої зроблені напередодні заяви про скасування обмежень на удари вглиб РФ для України. Він заявив, що це рішення було реалізоване ще кілька місяців тому.

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Слова канцлера під час візиту до фінського міста Турку передає німецьке видання Die Zeit.

Мерц пояснив, що мав на увазі старе рішення США, Британії, Франції та Німеччини про скасування обмеження радіуса застосування Україною західної зброї для далекобійних ударів по РФ.

"У цьому відношенні я вчора в Берліні описав дещо, що відбувається вже кілька місяців", — сказав він.

Канцлер Німеччини зазначив, що це питання "грало певну роль кілька місяців і кілька років тому". Також він висловив переконання, що Збройні сили України повинні мати право застосовувати зброю проти військових об'єктів на російській території.

Скасування обмежень на удари вглиб РФ: що відомо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зняття з України обмеження на далекобійні ракетні удари по РФ під час виступу 26 травня на заході Forum Europe. Він сказав, що з боку Великої Британії, Франції, США та Німеччини "більше не існує жодних обмежень щодо дальності дії для озброєння, яке постачається Україні". Втім німецький політик не уточнював, коли саме з'явилося це рішення, і уряди зазначених країн не публікували відповідних заяв.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 26 травня розкритикував скасування обмежень на удари по РФ, назвав таке рішення "небезпечним", та водночас висловив сумніви в тому, що воно було дійсно ухвалене.

Представник коаліційного уряду Німеччини та віцеканцлер Ларс Клінґбайль 27 травня заперечив надання Україні Taurus для далекобійних ударів по РФ і скасування обмежень і зазначив, що жодних угод щодо цього питання новий німецький уряд не узгоджував.