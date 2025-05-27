Снятие с Украины ограничений на удары вглубь РФ: Мерц ответил на критику его заявления

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц 27 мая объяснил свои сделанные накануне заявления об отмене ограничений на удары вглубь РФ для Украины. Он заявил, что это решение было реализовано еще несколько месяцев назад.

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Слова канцлера во время визита в финский город Турку передает немецкое издание Die Zeit.

Мерц пояснил, что имел в виду старое решение США, Британии, Франции и Германии об отмене ограничения радиуса применения Украиной западного оружия для дальнобойных ударов по РФ.

"В этом отношении я вчера в Берлине описал кое-что, что происходит уже несколько месяцев", — сказал он.

Канцлер Германии отметил, что этот вопрос "играл определенную роль несколько месяцев и несколько лет назад". Также он выразил убеждение, что Вооруженные силы Украины должны иметь право применять оружие против военных объектов на российской территории.

Отмена ограничений на удары вглубь РФ: что известно

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии с Украины ограничения на дальнобойные ракетные удары по РФ во время выступления 26 мая на мероприятии Forum Europe. Он сказал, что со стороны Великобритании, Франции, США и Германии "больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое поставляется Украине". Впрочем, немецкий политик не уточнял, когда именно появилось это решение, и правительства указанных стран не публиковали соответствующих заявлений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 мая раскритиковал отмену ограничений на удары по РФ, назвал такое решение "опасным", и в то же время выразил сомнения в том, что оно было действительно принято.

Представитель коалиционного правительства Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль 27 мая отрицал предоставление Украине Taurus для дальнобойных ударов по РФ и отмену ограничений и отметил, что никаких соглашений по этому вопросу новое немецкое правительство не согласовывало.