"Никакой новой сделки": в Германии отрицают предоставление Taurus для дальнобойных ударов по РФ

Представитель коалиционного правительства Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль опроверг информацию об отмене ограничений на дальнобойные удары по Российской Федерации. Чиновник заявил, что никаких новых соглашений по этому поводу не согласовывали.

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О проблемах с дальнобойными ударами по РФ написало немецкое медиа N-TV.

Медиа привело позицию Ларса Клингбайля, которая прозвучала через несколько часов после публикаций о заявлении Мерца о разрешении Украине бить в тыл РФ. Указано, что политик во время пресс-конференции в Берлине "опроверг впечатление", будто Германия готова отправить дальнобойные ракеты Taurus.

"Что касается сферы применения, я хотел бы сказать, что нет ни одного нового соглашения, которое бы выходило за рамки того, что сделало предыдущее правительство", — привело N-TV слова чиновника.

В статье отмечается, что не ясно, что же именно имел в виду Федеральный канцлер Фридрих Мерц, который говорил о дальнобойных ударах, и на слова которого отреагировал Клингбайлю. Журналисты написали, что возможны два варианта: либо речь шла о новых договоренностях, либо об ограниченном разрешении на удары по РФ, которое действует с осени 2024 года.

В соцсети X на странице Клингбайля нет дополнительных комментариев по ситуации. Тем временем Мерц опубликовал сообщение, в котором еще раз повторил позицию относительно украинских ударов по РФ.

Ларс Клингбайль — вице-канцлер Германии, глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая в марте заключила коалиционное соглашение и поддержала избрание Мерца Федеральным канцлером. Фокус писал о позиции политика относительно российско-украинской войны. Например, осенью 2023 года он критиковал Францию, которая якобы "поспешила" с предоставлением танков Украине. Весной 2024 года прозвучало предложение о"заморозке войны" и о том, что необходимо достичь мира дипломатическим путем.

Дальнобойные удары по РФ — детали

Отметим, 26 мая Фридрих Мерф принял участие в мероприятии WDR Europaforum 2025 и высказался относительно дальнобойных ударов по РФ. Глава Бундестага заявил, что Украина не имеет никаких ограничений для поражения целей на российской территории. Такие ограничения, по его мнению, отменили все поставщики оружия: и Германия, и Франция, и Великобритания, и США.

После этого Фокус рассказал, куда могут достать ракеты Taurus, которые производятся в Германии и которые Украина имеет шанс получить после заявления Мерца. Ракеты достают на расстояние около 500 км и несут почти 500 кг взрывчатки. Если действительно было бы разрешение на дальнобойные удары по РФ западным оружием, то Taurus мог бы достать до Москвы и взорвать цели в западных районах Пензенской и Саратовской областей.

Напоминаем, в Кремле раскритиковали заявление Мерца об отмене ограничений на дальнобойные удары по РФ. Между тем на портале Defense Express написали, какую ракету имеет Европа, чтобы достать не на 500 км, а 1 000 км вглубь российской территории.