"Жодної нової угоди": у Німеччині заперечили надання Taurus для далекобійних ударів по РФ

Представник коаліційного уряду Німеччини та віцеканцлер Ларс Клінґбайль спростував інформацію про скасування обмежень на далекобійні удари по Російській Федерації. Посадовець заявив, що ніяких нових угод з цього приводу не узгоджували.

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Про проблеми з далекобійними ударами по РФ написало німецьке медіа N-TV.

Медіа навело позицію Ларса Клінґбайля, яка пролунала через кілька годин після публікацій про заяву Мерца про дозвіл Україні бити в тил РФ. Вказано, що політик під час пресконференції у Берліні "спростував враження", начебто Німеччина готова надіслати далекобійні ракети Taurus.

"Що стосується сфери застосування, я хотів би сказати, що немає жодної нової угоди, яка б виходила за рамки того, що зробив попередній уряд", — навело N-TV слова посадовця.

У статті наголошується, що не ясно, що ж саме мав на увазі Федеральний канцлер Фрідріх Мерц, який говорив про далекобійні удари, і на слова якого відреагував Клінґбайль. Журналісти написали, що можливі два варіанти: або ішлося про нові домовленості, або про обмежений дозвіл на удари по РФ, який чинний з осені 2024 року.

У соцмережі X на сторінці Клінґбайля немає додаткових коментарів щодо ситуації. Тим часом Мерц опублікував допис, у якому ще раз повторив позицію щодо українських ударів по РФ.

Ларс Клінґбайль — віцеканцлер Німеччини, голова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка у березні уклала коаліційну угоду та підтримала обрання Мерца Федеральним канцлером. Фокус писав про позицію політика щодо російсько-української війни. Наприклад, восени 2023 року він критикував Францію, яка начебто "поспішила" з наданням танків Україні. Весною 2024 року пролунала пропозиція про "замороження війни" і про те, що необхідно досягнути миру дипломатичним шляхом.

Далекобійні удари по РФ — деталі

Зазначимо, 26 травня Фрідріх Мерц взяв участь у заході WDR Europaforum 2025 та висловився щодо далекобійних ударів по РФ. Голова Бундестагу заявив, що Україна не має жодних обмежень для ураження цілей на російській території. Такі обмеження, на його думку, скасували усі постачальники зброї: і Німеччина, і Франція, і Британія, і США.

Після цього Фокус розповів, куди можуть дістати ракети Taurus, які виробляються у Німеччині і які Україна має шанс отримати після заяви Мерца. Ракети дістають на відстань близько 500 км та несуть майже 500 кг вибухівки. Якщо дійсно був би дозвіл на далекобійні удари по РФ західною зброєю, то Taurus міг би дістати до Москви та підірвати цілі у західних районах Пензенської та Саратовської областей.

Нагадуємо, у Кремлі розкритикували заяву Мерца про скасування обмежень на далекобійні удари по РФ. Тим часом на порталі Defense Express написали, яку ракету має Європа, щоб дістати не на 500 км, а 1 000 км вглиб російської території.