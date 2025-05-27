"Це масове вбивство": втрати в Україні перевищили статистику Другої світової, — Келлог (відео)

З його слів, втрати з обох боків вже перевищили мільйон. Такі показники американський політик назвав «разючими».

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Коментар спеціального представника президента США з питань України генерала Кіта Келлога в ефірі Fox News 27 травня опублікували у "Новини.LIVE".

"Ця війна триває надто довго. Президент (Дональд — ред.) Трамп абсолютно правий", — підкреслив він.

Спецпредставник США заявив, що вбивства в Україні потрібно припинити.

"Коли дивишся на цифри, це масове вбивство. Втрати з обох боків — понад мільйон, зараз це 1,2 мільйона. Це просто разюче", — зауважив він.

Келлог звернув увагу на те, що ці показники перевищують втрати Другої світової війни. За інформацією Українського інституту національної пам’яті, загальні втрати Другої світової війни становлять приблизно 60 мільйонів осіб, а безпосередньо на фронті загинули 27 мільйонів з них. Ймовірно, політик мав на увазі саме американські втрати.

За офіційними даними США, кількість загиблих американців становила 419,4 тисячі осіб, з них понад 293,1 тисячі — військових. Військові ж втрати загиблими та пораненими сягали майже мільйона — понад 963,9 тисячі бійців.

"Це масове вбивство. А ще є невибіркові обстріли міст. Це просто неприпустимий шлях", — додав спецпредставник.

Нагадаємо, після нічних масованих обстрілів України президент США Дональд Трамп заявив, що з очільником Кремля Володимиром Путіним "щось сталося", і тепер він "вбиває людей".

У Kyiv Post 27 травня з посиланням на джерела повідомили, що Трамп "серйозно розглядає" можливість скасування усіх обмежень щодо військових зусиль України, запроваджених попередньою адміністрацією.