"Припиніть вогонь негайно": у Трампа відреагували на погрози Медведєва третьою світовою війною

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив "необачний коментар" погрожуючи президенту США Дональду Трампу третьою світовою війною, і це не личить "світовій державі".

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Так спецпосланець Трампа Кіт Келлог відреагував на погрози Медведєва третьою світовою війною.

"Розпалювання страху перед Третьою світовою війною є прикрим, необачним коментарем Медведєва і не личить світовій державі", — написав Келлог.

Він підкреслив, що наразі Трамп працює над тим, щоб зупинити російсько-українську війну та припинити вбивства.

"Ми очікуємо на отримання Меморандуму про перемир'я, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь негайно", — наголосив Келлог.

Пост Келлога Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, що таку реакцію від Келлога Медведєв отримав через свій допис, у якому погрожував Трампу третьою світовою війною.

"Що стосується слів Трампа про те, що Путін "грає з вогнем" і "справді погані речі" відбуваються з Росією, я знаю тільки одну насправді погану річ — Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!", — написав Медведєв.

Пост Медведєва Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 травня Медведєв накинувся на Трампа через святкування перемоги над нацизмом.

27 травня Кіт Келлог заявив, що втрати в Україні перевищили статистику Другої світової війни.