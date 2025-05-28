Розчарований байдужістю Путіна: Трамп втрачає терпіння, але вагається з санкціями щодо РФ, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп подає сигнали, що його терпіння на адресу президента Росії Володимира Путіна вичерпується, але наразі Трамп не визначився у своїх подальших діях та рішеннях щодо санкцій.

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Про це пише Politico

Журналісти зазначили, що Трамп розчарований байдужістю Путіна до його пропозиції про перезавантаження відносин після мирного врегулювання, досі не ухвалив рішення змінити свою політику.

"Путін небезпечно наближається до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп проклав до нього", — зазначив журналістам неназваний представник адміністрації Трампа.

За словами чотирьох американських чиновників, Трамп ще не прийняв рішення щодо того, чи запроваджувати додаткові санкції проти Москви у відповідь на посилення Путіним атак на Україну.

Видання зазначає, що європейські союзники, зіткнувшись з можливістю того, що Трамп може відмовитися від мирних переговорів, не покаравши Росію, намагаються з'ясувати, як вони можуть взяти на себе ініціативу щодо підтримки України.

"Трамп ще з першого дня свого перебування на посаді висуває подібні, хоча й непослідовні погрози, але жодного разу так і не посилив тиск на Москву, навіть попри те, що Путін неодноразово говорив про підтримку миру, одночасно посилюючи обстріли України", — йдеться у матеріалі.

Коли минулого тижня Трамп розмовляв з кількома європейськими лідерами після телефонних розмов із Зеленським та Путіним, він, здавалося, виправдовував небажання Путіна брати участь у мирних переговорах, за словами двох осіб, знайомих з розмовою.

За словами джерел видання, Трамп висунув припущення, що Путін, можливо, відмовився приєднатися до переговорів про припинення вогню після погроз нових економічних санкцій з боку Європи та США.

Хоча Трамп був розчарований Путіним, кажуть джерела, він дав європейцям чітке уявлення, що йому не подобаються санкції, і сподівався, що зможе змусити російського лідера долучитися без тиску.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем" і якби не він, то "з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей".

28 травня спецпосланець Трампа Кіт Келлог відреагував на погрози Медведєва третьою світовою війною та закликав росіян негайно припинити вогонь.