Прекращение огня в Украине: Умеров передал Мединскому меморандум от Киева

У России осталось четыре дня, чтобы передать Киеву предложения по прекращению огня. Следующий раунд переговоров в Стамбуле может пройти 2 июня.

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Российская сторона затягивает передачу ответного документа, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Глава Минобороны уже передал главе российской делегации переговорщиков Владимиру Мединскому документ, отражающий позицию Украины по поводу прекращения огня.

По утверждению Умерова, в Москве получили этот документ. В Киеве заявили, что не против дальнейших встреч с россиянами и ожидают их меморандум.

Следующая встреча переговорных команд не должна быть пустой. Стороны обязаны реально приблизить завершение войны, заметил министр.

У российской стороны есть четыре дня для передачи своих предложений Украине. Россия обещала передать свой вариант меморандум сразу после обмена военнопленными по формуле "1000 на 1000".

"Призываем немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной. Дипломатия должна быть содержательной", — заключил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности к участию в трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл дату второго раунда прямых переговоров с Украиной. Событие может состояться в Стамбуле 2 июня.