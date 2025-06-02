"Нестабильная ситуация": ВС РФ продвинулись на 6-7 км вглубь Сумской области, — "Стальной кордон" (видео)

Российская Федерация наступает на Сумскую область и прорвалась на отрезке шириной около 15 км. Россияне планируют оккупировать Сумскую и Харьковскую области, чтобы создать "буферную зону", заявил украинский военный.

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О наступлении РФ под Сумами представитель подразделения "Стальная граница" ГПСУ Иван Шевцов рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Шевцов сообщил, что ситуация в Сумской области "нестабильная". По его словам, ВС РФ прорвались на 15-километровом отрезке границы и прошли вглубь украинской территории на расстояние 6-7 км. Вместе с тем россияне усилили обстрелы Сум, близких населенных пунктов. По его словам, военная администрация эвакуирует людей из 10 сел, приближенных к линии боев, а сообщение российских военкоров о 200 точках вывоза — это фейк.

"Сейчас, если говорить о той территории, которую уже смог оккупировать враг, это по фронту около 15 км и около 6-7 км в глубину. Враг пытается продвинуться в сторону Юнаковки и для него это стратегически важный населенный пункт", — добавил он.

Украинский военный ответил на вопрос, хочет ли РФ оккупировать город Сумы. Пресс-офицер подчеркнул, что россияне не просто хотят создать буферную зону у границы, шириной 20-30 км. Москва планирует оккупировать и Сумскую, и Харьковскую область, и все регионы на востоке, сказал он.

"Буферная зона — это та самая линия соприкосновения, на которой будут идти постоянно бои. У врага есть намерение не просто зайти там создать так называемую там буферную зону в 20-30 км, а полностью захватить Сумскую область. Так же как Харьковскую и другие области на востоке Украины", — заявил Шевцов.

Наступление РФ — детали

На карте аналитиков DeepState на основе отчетов командования и информации о военных обозначена линия боев по состоянию на 1 июня. Видим два участка, на которых продвинулись россияне. К северу от Сум враг оккупировал 121,57 кв. км и контролирует приграничные села от Константиновки до Новенького и Басовки. Один из "языков" добрался до Локни — села, расположенного в 2-3 км от Юнаковки. Второй красный участок — местность на северо-восток возле Мирополья (3,11 кв. км). Карта демонстрирует темпы продвижения врага: 23 мая — оккупация 65 кв. км, 1 июня — 124,68 кв. км (рост вдвое). Площадь Сумской области почти 29 тыс. кв. км, то есть площадь оккупации — менее половины процента (0,4%).

Наступление РФ — ситуация в Сумской области по состоянию на 1 июня Фото: Скриншот

В отчете Генштаба ВСУ, который опубликовали на Facebook 2 июня, сообщили о 16 атаках ВС РФ на Курском направлении: о продвижении россиян и о ситуации в Локне и Юнаковке данных нет.

Отметим, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне собрали на границе Сумской области 50-тысячное войско и состоится наступление РФ для создания "буферной зоны". Глава государства добавил, что врагу мешает успешное сопротивление Сил обороны под Покровском и Константиновкой и российское Минобороны не может перебросить войска на другие отрезки фронта.

Напоминаем, 29 мая издание The New York Times рассказало о новом фронте, открытом ВС РФ, и о намерении Кремля продвинуться не только в Донецкой области.