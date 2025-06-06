Летели "Шахеды" и ракеты РФ: масштабный пожар в Тернополе, взрывы в Луцке и Кременчуге, детали

Во время удара Вооруженных сил Российской Федерации, который произошел в ночь на 6 июня, звуки взрывов в небе и на земле прозвучали в Тернополе, Луцке, Киеве, Кременчуге. Государственная служба чрезвычайных ситуаций показала кадры масштабного пожара на западе Украины, а военная администрация предупредила об отравленном воздухе.

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Фокус собрал информацию от военных областных администраций, Воздушных сил, ГСЧС и соцсетей о последствиях удара РФ в ночь на 6 июня.

Воздушное командование предупредило об угрозе российского удара поздно вечером 5 июня. В Telegram-канале появилось сообщение о появлении нескольких десятков дронов в воздушном пространстве Украины. Беспилотники зашли с востока (с Луганщины и Сумщины) и юга (с оккупированной части Запорожской области). Сначала военные информировали об угрозе для Харьковщины. Позже появились данные о движении БпЛА над центральными и северными областями в сторону западных регионов. В серии сообщений Воздушных сил упоминаются населенные пункты, которым угрожали российские дроны: Балаклея, Шевченково, Днепр, Павлоград, Миргород, Кременчуг, Сумы, Смела, Шостка, Одесса, Умань, Винница, Киев, Полтава. Около полуночи указывалось, что основная часть "Шахедов" — в центре и на севере, а затем началось движение на запад

Около 2 часов 6 июня стало известно о пусках ракет, которые летели через Николаев. Далее командование предупредило о пусках баллистики, которая летела на Сумы и Киев. Около 2:39 — информация об угрозе из-за самолетов Ту-95, которые вышли на стартовые рубежи. Далее добавилась угроза с ракетоносителей в Черном море — состоялись пуски "Калибров", сообщило командование.

Обстрел Украины — Воздушные силы об ударе РФ в ночь на 6 июня Фото: Скриншот

Сигнал воздушной тревоги отменили около 7 часов 6 июня. В среднем угроза для большинства областей продолжалась 4-5 часов.

Обстрел Украины — какие последствия удара РФ 6 июня

Военные администрации и ГСЧС рассказали о последствиях российского удара.

Тернопольская ОГА и ее глава Вячеслав Негода сообщили о пожаре на предприятиях в Тернополе. Город пострадал от ударов крылатых ракет "Калибр" и дронов-камикадзе "Шахед". Для тушения пожара привлекли 26 спецмашин и 111 спасателей. Как заявил Негода, пострадали пять человек. Около 8 часов чиновник заявил, что в городе высокий уровень загрязнения из-за пожара и попросил тернополян оставлять детей и пожилых людей дома.

Обстрел Украины — глава Тернопольской ОГА о загрязнении воздуха из-за удара РФ Фото: Скриншот

Волынская ОВА подтвердила попадание по многоквартирному дому. Глава ОВА Иван Рудницкой также написал об атаке ракет и "Шахедов" и о работе средств ПВО над регионом. Чиновник сообщил, что в большом количестве домов выбило окна, ранены пять человек. Между тем мэр Луцка Игорь Полищук опубликовал фото дома, который пострадал от удара РФ, и заверил, что людям оказывают помощь.

Обстрел Украины — как выглядит булынок в Луцке после удара РФ 6 июня Фото: Игорь Полищук (мер Луцка) / Telegram

Полтавская ОГА и ее глава Владимир Когут сообщили об одной из самых масштабных российских атак на Кременчуг. По словам главы администрации, пострадало админздание, склад, несколько предприятий, кафе, частный дом (упали обломки). Из-за удара РФ начался пожар, который уже потушили работники ГСЧС. Получили ранения три человека: одного гражданина отправили в больницу в состоянии средней тяжести.

Обстрел Украины — пожар в Кременчуге после удара РФ 6 июня Фото: ГСЧС

Киевская городская военная администрация около 5 ч 6 июня подытожила последствия ночного удара ракет и дронов РФ:

Соломенский район — пожар в металлическом ангаре, разрушение квартиры на 11 этаже 16-этажки, трех человек спасли;

Дарницкий район — в трех локациях упали обломки, повреждена машина;

Голосеевский район — пожары и разрушения из-за сбивания российских средств поражения, повреждена гражданская инфраструктура, учебное заведение, АЗС;

Деснянский район — падение обломков;

Шевченковский район — пожар в нежилой застройке;

Днепровский район — повреждения на АЗС.

Городской голова Виталий Кличко сообщил о трех погибших. Появилась информация о ГСЧС Киева. Выяснилось, что российский удар убил трех спасателей: Павла Езгора, Даниила Скадина, Андрея Ременного.

Хмельницкая ОГА и ее глава Сергей Тюрин информировали о повреждениях из-за обстрела: есть разрушения жилого дома, хозяйственных построек, автомобилей и заборов. Люди не пострадали, написала ОГА.

Черкасская ОГА и Игорь Табурец заявили, что над областью сбили три российские ракеты и 22 дрона. В Звенигородской громаде повреждена линия электропередач, раненых нет.

Информация о последствиях для других регионов Украины уточняется.

Отметим, Фокус писал о последствиях удара РФ по Соломенскому району Киева. На видео и фото с места событий — квартира в 16-этажке, которая полностью выгорела из-за попадания "Шахеда". Кроме того, в одной из комнат полностью вынесло наружную стену.

Напоминаем, в ночь на 6 июня было шумно на аэродроме "Энгельс-2" в РФ, с которого взлетают бомбардировщики Ту-95 для ударов по Украине.